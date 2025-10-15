Шахтер из Донецка хотят включить в российскую футбольную лигу

Стадион "Донбасс Арена" в Донецке. Фото: росСМИ

Донецкий "Шахтер" из так называемой "ДНР" начал процесс лицензирования для участия во Второй лиге России. Клуб уже подал документы и, как утверждается, получил предварительное одобрение от футбольных чиновников лиги на сезон-2026.

В следующем году команда может войти в южную группу дивизиона Б Второй лиги, сообщает Sport Baza.

Домашние матчи "Шахтер" планирует проводить на территории оккупированного Крыма, где уже подыскиваются стадионы, подходящие под требования регламента.

Вид на стадион "Донбасс Арена". Фото: росСМИ

Ранее идею включения донецкого клуба в систему российского футбола не раз озвучивали представители самопровозглашенных структур. В частности, еще в 2023 году глава "правительства ДНР" заявлял о намерении возродить команду и интегрировать ее в чемпионат России.

Игроки "Шахтера" из Донецка. Фото: росСМИ

Бюджет и статус остаются неофициальными

Предполагаемый бюджет "Шахтера" на первый сезон составит около 60 млн рублей. Однако эти данные не подтверждены официальными документами. Российские футбольные органы пока не комментируют процесс лицензирования и перспективы допуска донецкого клуба к соревнованиям.

Если проект будет утвержден, это станет первым случаем, когда клуб из оккупированной части Донецкой области официально заявится в структуру российского футбола. На данный момент "Шахтер" продолжает аттестацию, решение о включении в лигу ожидается в 2025 году.

