Шахтар із Донецька хочуть включити до російської футбольної ліги

Донецький "Шахтар" із так званої "ДНР" розпочав процес ліцензування для участі у Другій лізі Росії. Клуб уже подав документи й, як стверджується, отримав попереднє схвалення від футбольних чиновників ліги на сезон-2026.

Наступного року команда може увійти до південної групи дивізіону Б Другої ліги, повідомляє Sport Baza.

Домашні матчі "Шахтар" планує проводити на території окупованого Криму, де вже підшукують стадіони, які підходять під вимоги регламенту.

Раніше ідею включення донецького клубу в систему російського футболу не раз озвучували представники самопроголошених структур. Зокрема, ще 2023 року глава "уряду ДНР" заявляв про намір відродити команду та інтегрувати її в чемпіонат Росії.

Бюджет та статус залишаються неофіційними

Передбачуваний бюджет "Шахтаря" на перший сезон становитиме близько 60 млн рублів. Однак ці дані не підтверджені офіційними документами. Російські футбольні органи поки що не коментують процес ліцензування та перспективи допуску донецького клубу до змагань.

Якщо проєкт буде затверджено, це стане першим випадком, коли клуб з окупованої частини Донецької області офіційно заявиться в структуру російського футболу. Наразі "Шахтар" продовжує атестацію, рішення про включення до ліги очікується 2025 року.

