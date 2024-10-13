Конор Макгрегор повертається до UFC Боєм з Деном Хукером

Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор повертається у клітку. Боєць відновився та отримав опонента.

Про свій новий бій Конор сам повідомив громадськості, передає портал bloodyelbow.com.

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Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/

Макгрегор поб'ється не з Чендлером

Понад рік обговорювався поєдинок Макгрегора з Майклом Чендлером. Між ними було призначено дату та місце бою, але Конор зламав палець на нозі.

Після того, як з Чендлера вже почали всі сміятися через його очікування бою з Макгрегором, Майкл прийняв поєдинок з Чарльзом Олівейрою.

Макгрегор відновився і прийняв поєдинок з новозеландцем Деном Хукером. За інформацією Макгрегора, він повернеться до клітки 1 лютого в Саудівській Аравії.

"Я повернуся 1 лютого в Саудівській Аравії", — сказав Макгрегор.

Конор свій останній бій провів 10 липня 2021 року, коли під час поєдинку з Дастіном Пор'є зламав ногу.

Всього у 36-річного Макгрегора 22 перемоги та шість поразок.

Нагадаємо, раніше Макгрегор виграв величезну суму грошей.

В Україні мають намір побудувати автодром світового рівня, де зможуть проходити топові турніри з автоспорту.