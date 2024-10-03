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Макгрегор спробував вдарити на поле лідера Арсенала — про кого йдеться

3 жовтня 2024 16:34
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Макгрегор мало не вдарив Букайо Сака після матчу Арсенала
Конор Макгрегор перед боєм Даніеля Дюбуа з Ентоні Джошуа. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор регулярно відвідує футбольні матчі. Нещодавно він побував на грі Ліги чемпіонів, у якій лондонський "Арсенал" переміг французький "ПСЖ".

Макгрегор вийшов на поле після того, як поєдинок завершився, повідомляє Instagram-аккаунт "Арсенала".

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Французький "ПСЖ" пропустив два голи від "Арсенала" у першому таймі матчу другого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Кай Хаверц та Букайо Сака принесли "канонірам" першу перемогу на турнірі. Однак після фінального свистка один із лідерів англійської команди мало не постраждав під час спілкування із зіркою UFC.

Макгрегор намагався вдарити Сака

Ірландський спортсмен вийшов на поле після матчу ЛЧ, щоб поспілкуватися із футболістами. Він сфотографувався з Декланом Райсом і влаштував імпровізований спаринг із Букайо Сака.

Букайо Сака
Букайо Сака святкує гол. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Макгрегор продемонстрував молодому футболісту збірної Англії декілька прийомів, але трохи не розрахував відстань до гравця і мало не завдав йому удару. Сака зреагував і ухилився, на обличчі півзахисник промайнув вираз жаху. Проте ситуація завершилася тим, що Макгрегор та Сака разом посміялися та зробили фото на згадку.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" програв свій матч у Лізі чемпіонів, українська команда пропустила від "Аталанти" три голи. Спортивний директор "гірників" прокоментував чутки про можливу зміну головного тренера.

"Баварія" теж програла у другому турі ЛЧ англійській "Астон Віллі". З'явилася інформація про те, що мюнхенці цікавляться футболістом збірної України.

спорт футбол Ліга чемпіонів Арсенал Конор Мак-Грегор Букайо Сака

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