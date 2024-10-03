Срна прокоментував можливість звільнення Пушича із Шахтаря

Даріо Срна під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" не зміг уникнути поразки у другому турі Ліги чемпіонів. Українська команда програла "Аталанті" з рахунком 0:3.

Спортивний директор "гірників" Дарійо Срна поділився думкою про перспективи команди, повідомляє "Трибуна".

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Дарійо Срна взяв на себе відповідальність за поразку "Шахтаря" у Лізі чемпіонів. Хорватський фахівець заявив, що кожен член команди має проаналізувати подію та зробити висновки. Він і сам збирається це зробити.

Маріно Пушич спостерігає за поразкою "гірників". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Срна підтримав Пушича

Останнім часом почали з'являтися чутки, що "Шахтар" може достроково відправити у відставку головного тренера команди. Однак Дарійо Срна заявив про повну підтримку та довіру тренерському штабу "гірників".

"Вболівальники мають повне право критикувати й бути незадоволеними, але з іншого боку, минулого року ми були не в кращій ситуації, але наприкінці все вийшло добре. Ми віримо в цю команду, у тренерський штаб. Треба робити аналіз, висновки та рухатися далі", — заявив Дарійо Срна.

Важливо, що й у чемпіонаті України у "Шахтаря" склалася складна ситуація. Після семи турів донецька команда посідає лише четверте місце у турнірній таблиці.

Нагадаємо, під час матчу Ліги чемпіонів за участю "Жирони" складну травму зазнав півзахисник збірної України Віктор Циганков.

А голкіпер Андрій Лунін зіграв свій перший поєдинок у ЛЧ цього сезону, після чого звернувся до вболівальників з обіцянкою.