Срна прокоментував можливість звільнення Пушича із Шахтаря

Срна прокоментував можливість звільнення Пушича після поразки Шахтаря
Донецький "Шахтар" не зміг уникнути поразки у другому турі Ліги чемпіонів. Українська команда програла "Аталанті" з рахунком 0:3.
Спортивний директор "гірників" Дарійо Срна поділився думкою про перспективи команди, повідомляє "Трибуна".
Дарійо Срна взяв на себе відповідальність за поразку "Шахтаря" у Лізі чемпіонів. Хорватський фахівець заявив, що кожен член команди має проаналізувати подію та зробити висновки. Він і сам збирається це зробити.
Срна підтримав Пушича
Останнім часом почали з'являтися чутки, що "Шахтар" може достроково відправити у відставку головного тренера команди. Однак Дарійо Срна заявив про повну підтримку та довіру тренерському штабу "гірників".
"Вболівальники мають повне право критикувати й бути незадоволеними, але з іншого боку, минулого року ми були не в кращій ситуації, але наприкінці все вийшло добре. Ми віримо в цю команду, у тренерський штаб. Треба робити аналіз, висновки та рухатися далі", — заявив Дарійо Срна.
Важливо, що й у чемпіонаті України у "Шахтаря" склалася складна ситуація. Після семи турів донецька команда посідає лише четверте місце у турнірній таблиці.
Нагадаємо, під час матчу Ліги чемпіонів за участю "Жирони" складну травму зазнав півзахисник збірної України Віктор Циганков.
А голкіпер Андрій Лунін зіграв свій перший поєдинок у ЛЧ цього сезону, після чого звернувся до вболівальників з обіцянкою.
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