Срна прокомментировал возможность увольнения Пушича из Шахтера

Дарио Срна во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" не сумел избежать поражения во втором туре Лиги чемпионов. Украинская команда проиграла "Аталанте" со счетом 0:3.

Спортивный директор "горняков" Дарио Срна поделился мнением о перспективах команды, сообщает "Трибуна".

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Дарио Срна взял на себя ответственность за поражение "Шахтера" в Лиге чемпионов. Хорватский специалист заявил, что каждый член команды должен проанализировать произошедшее и сделать выводы. Он и сам собирается это сделать.

Марино Пушич наблюдает за поражением "горняков". Фото: пресс-служба "Шахтера"

Срна поддержал Пушича

В последнее время стали появляться слухи о том, что "Шахтер" может досрочно отправить в отставку главного тренера команды. Однако Дарио Срна заявил о полной поддержке и доверии тренерскому штабу "горняков".

"Болельщики имеют полное право критиковать и быть недовольными, но с другой стороны, в прошлом году мы были не в лучшей ситуации, но в конце все получилось хорошо. Мы верим в эту команду, в тренерский штаб. Надо делать анализ, выводы и двигаться дальше", — заявил Дарио Срна.

Важно отметить, что и в чемпионате Украины у "Шахтера" сложилась сложная ситуация. После семи туров донецкая команда занимает только четвертое место в турнирной таблице.

Напомним, во время матча Лиги чемпионов с участием "Жироны" сложную травму получил полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков.

А голкипер Андрей Лунин сыграл свой первый поединок в ЛЧ в этом сезоне, после чего обратился к болельщикам с обещанием.