Макгрегор чуть не ударил Букайо Сака после матча Арсенала

Конор Макгрегор перед боем Даниэля Дюбуа с Энтони Джошуа. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор регулярно посещает футбольные матчи. Недавно он побывал на игре Лиги чемпионов, в которой лондонский "Арсенал" победил французский "ПСЖ".

Макгрегор вышел на поле после того, как поединок завершился, сообщает Instagram-аккаунт "Арсенала".

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Французский "ПСЖ" пропустил два гола от "Арсенала" в первом тайме матча второго тура основного этапа Лиги чемпионов. Кай Хаверц и Букайо Сака принесли "канонирам" первую победу на турнире. Однако после финального свистка один из лидеров английской команды чуть не пострадал во время общения со звездой UFC.

Макгрегор пытался ударить Сака

Ирландский спортсмен вышел на поле после матча ЛЧ, чтобы пообщаться с футболистами. Он сфотографировался с Декланом Райсом и устроил импровизированный спарринг с Букайо Сака.

Букайо Сака празднует гол. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Макгрегор продемонстрировал молодому футболисту сборной Англии несколько приемов, но немного не рассчитал расстояние до игрока и чуть не нанес ему удар. Сака среагировал и увернулся, на лице полузащитник промелькнуло выражение ужаса. Однако ситуация завершилась тем, что Макгрегор и Сака вместе посмеялись и сделали фото на память.

Напомним, донецкий "Шахтер" проиграл свой матч в Лиге чемпионов, украинская команда пропустила от "Аталанты" три гола. Спортивный директор "горняков" прокомментировал слухи о возможной смене главного тренера.

"Бавария" тоже проиграла во втором туре ЛЧ английской "Астон Вилле". Появилась информация о том, что мюнхенцы интересуются футболистом сборной Украины.