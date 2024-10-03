Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Макгрегор попытался ударить на поле лидера Арсенала — о ком речь arrow

Макгрегор попытался ударить на поле лидера Арсенала — о ком речь

3 октября 2024 16:34
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Макгрегор чуть не ударил Букайо Сака после матча Арсенала
Конор Макгрегор перед боем Даниэля Дюбуа с Энтони Джошуа. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор регулярно посещает футбольные матчи. Недавно он побывал на игре Лиги чемпионов, в которой лондонский "Арсенал" победил французский "ПСЖ". 

Макгрегор вышел на поле после того, как поединок завершился, сообщает Instagram-аккаунт "Арсенала". 

Читайте также:

Французский "ПСЖ" пропустил два гола от "Арсенала" в первом тайме матча второго тура основного этапа Лиги чемпионов. Кай Хаверц и Букайо Сака принесли "канонирам" первую победу на турнире. Однако после финального свистка один из лидеров английской команды чуть не пострадал во время общения со звездой UFC. 

Макгрегор пытался ударить Сака 

Ирландский спортсмен вышел на поле после матча ЛЧ, чтобы пообщаться с футболистами. Он сфотографировался с Декланом Райсом и устроил импровизированный спарринг с Букайо Сака. 

Букайо Сака
Букайо Сака празднует гол. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Макгрегор продемонстрировал молодому футболисту сборной Англии несколько приемов, но немного не рассчитал расстояние до игрока и чуть не нанес ему удар. Сака среагировал и увернулся, на лице полузащитник промелькнуло выражение ужаса. Однако ситуация завершилась тем, что Макгрегор и Сака вместе посмеялись и сделали фото на память. 

Напомним, донецкий "Шахтер" проиграл свой матч в Лиге чемпионов, украинская команда пропустила от "Аталанты" три гола. Спортивный директор "горняков" прокомментировал слухи о возможной смене главного тренера. 

"Бавария" тоже проиграла во втором туре ЛЧ английской "Астон Вилле". Появилась информация о том, что мюнхенцы интересуются футболистом сборной Украины

спорт футбол Лига чемпионов Арсенал Конор Макгрегор Букайо Сака

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:39 РФ ударила по авто со сжиженным газом в Черниговской области — есть погибшие

17:27 Подарок на 900 тыс. евро — фермеры Одесчины получат помощь из Германии

17:23 Синоптики назвали области, которые завтра зальет обильным дождем

17:21 Зеленский приоткрыл завесу относительно Плана победы Украины

17:11 Синоптики предупредили об опасной погоде завтра в Харькове — чего ждать

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

17:04 В Украине вырос уровень зарплаты у женщин — в Минэкономики объяснили, с чем это связано

16:59 В Сумах раздались взрывы

16:55 Львов накроет осенний ливень — синоптики предупредили о непогоде завтра

16:45 Шторм и сильный ветер — какая погода в Одессе будет в пятницу

16:45 Франция призывает усилить контроль над финансовой помощью Украине, — Politico

17:39 РФ ударила по авто со сжиженным газом в Черниговской области — есть погибшие

17:27 Подарок на 900 тыс. евро — фермеры Одесчины получат помощь из Германии

17:23 Синоптики назвали области, которые завтра зальет обильным дождем

17:21 Зеленский приоткрыл завесу относительно Плана победы Украины

17:11 Синоптики предупредили об опасной погоде завтра в Харькове — чего ждать

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

17:04 В Украине вырос уровень зарплаты у женщин — в Минэкономики объяснили, с чем это связано

16:59 В Сумах раздались взрывы

16:55 Львов накроет осенний ливень — синоптики предупредили о непогоде завтра

16:45 Шторм и сильный ветер — какая погода в Одессе будет в пятницу

16:45 Франция призывает усилить контроль над финансовой помощью Украине, — Politico

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Text

08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
Text

22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября