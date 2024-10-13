Конор Макгрегор возвращается в UFC Боем с Деном Хукером

Конор Макгрегор назвал дату следующего боя — у него сменился соперник
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор возвращается в клетку. Боец восстановился и получил оппонента.
О своем новом бое Конор сам сообщил общественности, передает портал bloodyelbow.com.
Макгрегор подерется не с Чендлером
Более чем год обсуждался поединок Макгрегора с Майклом Чендлером. Между ними была назначена дата и место боя, но Конор сломал палец на ноге.
После того как с Чендлера уже начали все смеяться из-за его ожидания боя с Макгрегором, Майкл принял поединок с Чарльзом Оливейрой.
Макгрегор же восстановился и принял поединок с новозеландцем Деном Хукером. По информации Макгрегора, он вернется в клетку 1 февраля в Саудовской Аравии.
"Я вернусь 1-го февраля в Саудовской Аравии", — сказал Макгрегор.
Конор свой последний бой провел 10 июля 2021 года, когда во время поединка с Дастином Порье сломал ногу.
Всего у 36-летнего Макгрегора 22 победы и шесть поражений.
Напомним, ранее Макгрегор выиграл огромную сумму денег.
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