Конор Макгрегор возвращается в UFC Боем с Деном Хукером

Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/​​​

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор возвращается в клетку. Боец восстановился и получил оппонента.

О своем новом бое Конор сам сообщил общественности, передает портал bloodyelbow.com.

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Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/​​​

Макгрегор подерется не с Чендлером

Более чем год обсуждался поединок Макгрегора с Майклом Чендлером. Между ними была назначена дата и место боя, но Конор сломал палец на ноге.

После того как с Чендлера уже начали все смеяться из-за его ожидания боя с Макгрегором, Майкл принял поединок с Чарльзом Оливейрой.

Макгрегор же восстановился и принял поединок с новозеландцем Деном Хукером. По информации Макгрегора, он вернется в клетку 1 февраля в Саудовской Аравии.

"Я вернусь 1-го февраля в Саудовской Аравии", — сказал Макгрегор.

Конор свой последний бой провел 10 июля 2021 года, когда во время поединка с Дастином Порье сломал ногу.

Всего у 36-летнего Макгрегора 22 победы и шесть поражений.

Напомним, ранее Макгрегор выиграл огромную сумму денег.

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