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Макгрегор выиграл еще одну большую сумму благодаря ставке на победу Аргентины

16 июля 2024 08:10
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
У Конора Макгрегора выиграла третья ставка за неделю — доход более 3 млн евро
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продолжает обогащаться на ставках на спорт. На этот раз снова сработали его познания в футболе, ведь ранее он уже заработал 1 млн евро на победе Испании в финале Евро-2024.

На этот раз сработала ставка с Аргентиной, о чем боец сообщил в соцсетях.

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Победная ставка Конора Макгрегора. Фото: скриншот

Сколько заработал Макгрегор

По ходу Кубка Америки по футболу Макгрегор сделал ставку в размере 365 тысяч евро на победу Аргентины.

Лионель Месси и компания вышли в финал, где обыграли Колумбию (1:0). Это принесло Конору чистый доход в размере 638 750 евро.

В течение недели Макгрегор, кроме ставки на Испанию, также заработал еще более полтора миллиона долларов на победе Нэйта Диаса над Хорхе Масвидалем в боксерском поединке.

Отметим, что Макгрегор сейчас восстанавливает от перелома мизинца на ноге. Затем он возобновит подготовку к поединку против американца Майкла Чендлера.

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ММА Лионель Месси Конор Макгрегор Сборная Аргентины по футболу ставки на спорт

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