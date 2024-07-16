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Макгрегор виграв ще одну велику суму завдяки ставці на перемогу Аргентини

16 липня 2024 08:10
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
У Конора Макгрегора виграла третя ставка за тиждень - дохід понад 3 млн євро
Ірландський боєць ММА Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор продовжує збагачуватись на ставках на спорт. Цього разу знову спрацювали його знання у футболі, адже раніше він уже заробив 1 млн євро на перемозі Іспанії у фіналі Євро-2024.

На цей раз спрацювала ставка з Аргентиною, про що боєць повідомив у соцмережах.

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Скільки заробив Макгрегор

Під час Кубка Америки з футболу Макгрегор зробив ставку у розмірі 365 тисяч євро на перемогу Аргентини.

Ліонель Мессі та компанія вийшли у фінал, де обіграли Колумбію (1:0). Це принесло Конору чистий прибуток у розмірі 638 750 євро.

Протягом тижня Макгрегор, окрім ставки на Іспанію, також заробив ще понад півтора мільйона доларів на перемозі Нейта Діаса над Хорхе Масвідалем у боксерському поєдинку.

Зазначимо, що Макгрегор зараз відновлюється від перелому мізинця на нозі. Потім він поновить підготовку до поєдинку проти американця Майкла Чендлера.

Нагадаємо, Ребров може піти зі збірної України через пропозицію по роботі від відомого клубу.

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ММА Ліонель Мессі Конор Мак-Грегор Збірна Аргентини з футболу ставки на спорт

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