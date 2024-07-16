У Конора Макгрегора виграла третя ставка за тиждень - дохід понад 3 млн євро

Ірландський боєць ММА Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор продовжує збагачуватись на ставках на спорт. Цього разу знову спрацювали його знання у футболі, адже раніше він уже заробив 1 млн євро на перемозі Іспанії у фіналі Євро-2024.

На цей раз спрацювала ставка з Аргентиною, про що боєць повідомив у соцмережах.

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Скільки заробив Макгрегор

Під час Кубка Америки з футболу Макгрегор зробив ставку у розмірі 365 тисяч євро на перемогу Аргентини.

Ліонель Мессі та компанія вийшли у фінал, де обіграли Колумбію (1:0). Це принесло Конору чистий прибуток у розмірі 638 750 євро.

Протягом тижня Макгрегор, окрім ставки на Іспанію, також заробив ще понад півтора мільйона доларів на перемозі Нейта Діаса над Хорхе Масвідалем у боксерському поєдинку.

Зазначимо, що Макгрегор зараз відновлюється від перелому мізинця на нозі. Потім він поновить підготовку до поєдинку проти американця Майкла Чендлера.

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