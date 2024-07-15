Конор Макгрегор виграв 1 млн євро на ставці за перемогу Іспанії у фіналі Євро-2024

Ірландський боєць Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/

Колишній чемпіон UFC у напівлегкій та легкій вазі ірландець Конор Макгрегор став багатшим. Зірковий боєць виграв гроші на ставці на фінал чемпіонату Європи.

Про це Макгрегор повідомив у соціальних мережах.

Читайте також:

Another €1m into the kit!

Spain WIN THE EUROS! @Duelbits pic.twitter.com/grqeNvx0I1 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 14, 2024

Макгрегор зробив другу вдалу ставку за місяць

За словами Макгрегора, він виграв 1 млн євро завдяки ставці на перемогу Іспанії на чемпіонаті Європи-2024.

У фіналі команда Іспанії з рахунком 2:1 обіграла збірну Англії.

"Ще 1 млн євро у банку! Іспанія виграла Євро! Мільйон на мій день народження!" — написав Макгрегор.

Зазначимо, що тиждень тому Макгрегор виграв понад 1,5 млн доларів завдяки ставці на перемогу Нейта Діаса у боксерському поєдинку з Хорхе Масвідалем.

Загальна сума заробітку Макгрегора на ставках ще більша, оскільки він поставив 467 тисяч доларів на перемогу Аргентини на Копа Америка. Поки що боєць не звітував про дохід за цю виграну ставку.

Нагадаємо, "Динамо" розірвало контракт з відомим футболістом.

Кейн пояснив, чому збірна Англії програла другий поспіль фінал Євро.

Лунін відмовився від вигідної пропозиції — голкіпер вибрав клуб у якому гратиме.

Аргентина зі сльозами Мессі вирвала перемогу у Колумбії у фіналі Копа Америка.

Судаков готується до трансферу з "Шахтаря" — клуб отримає вигідну пропозицію.