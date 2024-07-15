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Макгрегор виграв величезну суму, поставивши на перемогу Іспанії на Євро-2024

15 липня 2024 13:43
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Конор Макгрегор виграв 1 млн євро на ставці за перемогу Іспанії у фіналі Євро-2024
Ірландський боєць Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Колишній чемпіон UFC у напівлегкій та легкій вазі ірландець Конор Макгрегор став багатшим. Зірковий боєць виграв гроші на ставці на фінал чемпіонату Європи.

Про це Макгрегор повідомив у соціальних мережах.

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За словами Макгрегора, він виграв 1 млн євро завдяки ставці на перемогу Іспанії на чемпіонаті Європи-2024.

У фіналі команда Іспанії з рахунком 2:1 обіграла збірну Англії.

"Ще 1 млн євро у банку! Іспанія виграла Євро! Мільйон на мій день народження!" — написав Макгрегор.

Зазначимо, що тиждень тому Макгрегор виграв понад 1,5 млн доларів завдяки ставці на перемогу Нейта Діаса у боксерському поєдинку з Хорхе Масвідалем.

Загальна сума заробітку Макгрегора на ставках ще більша, оскільки він поставив 467 тисяч доларів на перемогу Аргентини на Копа Америка. Поки що боєць не звітував про дохід за цю виграну ставку.

Нагадаємо, "Динамо" розірвало контракт з відомим футболістом.

Кейн пояснив, чому збірна Англії програла другий поспіль фінал Євро. 

Лунін відмовився від вигідної пропозиції — голкіпер вибрав клуб у якому гратиме. 

Аргентина зі сльозами Мессі вирвала перемогу у Колумбії у фіналі Копа Америка. 

Судаков готується до трансферу з "Шахтаря" — клуб отримає вигідну пропозицію. 

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