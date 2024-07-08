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Макгрегор виграв понад півтора мільйона доларів завдяки одній ставці на бокс

8 липня 2024 08:16
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Агабекян Карен
редактор
Конор Макгрегор виграв $1,6 млн завдяки ставці на бій Діас - Масвідаль
Конор Макгрегор заработал огромную сумму. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Зірка MMA Конор Макгрегор наразі відновлюється від травми пальця на нозі. При цьому боєць дарма час не витрачає й робить вдалі "інвестиції".

Макгрегор в минулі вихідні активно дивився боксерський бій свого колишнього суперника Нэйта Диаса проти Хорхе Масвідаля, оскільки зробив ставку. Про це Конор повідомив у соцмережах.

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Виграш Конора Макгрегора. Фото: скриншот 

Ставка Макгрегора

У поєдинку Диаса та Масвідаля Макгрегор поставив на Нейта 500 тисяч доларів.

Ставка була ризикованою, але Диас зміг впевнено перемогти Масвідаля рішенням суддів.

Після бою стало відомо, що Конор заробив понад 1,6 млн доларів.

"Багаті стають багатшими.

Молодець, Нейт, вітаю", — написав Макгрегор.

Невдовзі Конор може заробити ще більше, оскільки він поставив 467 тисяч доларів на перемогу Аргентини на Копа Америка-2024.

Зазначимо, що Макгрегор у червні мав повернутися після трирічного простою, але отримав травму. Наразі планується, що його бій з Майклом Чендлером може відбутися у вересні-жовтні.

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ММА Конор Мак-Грегор ставки на спорт Нейт Діас

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