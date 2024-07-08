Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Макгрегор выиграл более полутора миллионов долларов благодаря одной ставке на бокс arrow

Макгрегор выиграл более полутора миллионов долларов благодаря одной ставке на бокс

8 июля 2024 08:16
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Конор Макгрегор выиграл $1,6 млн благодаря ставке на бой Диас – Масвидаль
Конор Макгрегор заработал огромную сумму. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Звезда MMA Конор Макгрегор восстанавливается от травмы пальца на ноге. При этом боец в пустую время не тратит и делает удачные "инвестиции".

Макгрегор в минувшие выходные активно смотрел боксерское противостояние своего бывшего соперника Нэйта Диаса против Хорхе Масвидаля, поскольку сделал ставку. Об этом Конор сообщил в соцсетях.

Читайте также:
Конор Макгрегор
Выигрыш Конора Макгрегора. Фото: скриншот

Ставка Макгрегора

В поединке Диаса и Масвидаля Макгрегор поставил на Нейта 500 тысяч долларов.

Ставка была рискованной, но Диас смог с уверенностью победить Масвидаля решением судей.

После боя стало известно, что Конор заработал более 1,6 млн долларов.

"Богатые становятся богаче.

Молодец, Нейт, поздравляю", — написал Макгрегор.

Вскоре Конор может заработать еще больше, поскольку поставил 467 тысяч долларов на победу Аргентины на Копа Америка-2024.

Отметим, что Макгрегор в июне должен был вернуться после трехлетнего простоя, но получил травму. Планируется, что его бой с Майклом Чендлером может состояться в сентябре-октябре.

Напомним, Судаков готовится к громкому трансферу в известный клуб — детали.

Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира.

Яремчук перейдет в клуб одного из самых популярных чемпионатов Европы.

Зинченко покидает "Арсенал" — у защитника есть два варианта продолжения карьеры.

"Полесье" подпишет известного игрока "Динамо" — о ком идет речь.

"Манчестер Сити" в скором времени начнет переговоры по голкиперу сборной Украины.

ММА Конор Макгрегор ставки на спорт Нэйт Диас

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно