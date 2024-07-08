Конор Макгрегор выиграл $1,6 млн благодаря ставке на бой Диас – Масвидаль

Конор Макгрегор заработал огромную сумму. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/

Звезда MMA Конор Макгрегор восстанавливается от травмы пальца на ноге. При этом боец в пустую время не тратит и делает удачные "инвестиции".

Макгрегор в минувшие выходные активно смотрел боксерское противостояние своего бывшего соперника Нэйта Диаса против Хорхе Масвидаля, поскольку сделал ставку. Об этом Конор сообщил в соцсетях.

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Ставка Макгрегора

В поединке Диаса и Масвидаля Макгрегор поставил на Нейта 500 тысяч долларов.

Ставка была рискованной, но Диас смог с уверенностью победить Масвидаля решением судей.

После боя стало известно, что Конор заработал более 1,6 млн долларов.

"Богатые становятся богаче.

Молодец, Нейт, поздравляю", — написал Макгрегор.

Вскоре Конор может заработать еще больше, поскольку поставил 467 тысяч долларов на победу Аргентины на Копа Америка-2024.

Отметим, что Макгрегор в июне должен был вернуться после трехлетнего простоя, но получил травму. Планируется, что его бой с Майклом Чендлером может состояться в сентябре-октябре.

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