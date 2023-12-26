Макгрегор хочет сразиться против Пакьяо — по каким правилам пройдет бой

Макгрегор и Роналду. Фото: Reuters

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил о желании провести бой против Мэнни Пакьяо. Причем известный боец готов сразиться как по правилам бокса, так и с использованием всех элементов смешанных единоборств.

Об этом он рассказал в интервью TNT Sports, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

"Мне нравится Мэнни, очень нравится. Но передайте ему, чтобы отрастил себе яйца. Пусть поднимется в весе и подерется со мной. Почему нет? Это его спорт. Если он не хочет подниматься в весе, то пусть позволит мне использовать весь арсенал. Пусть позволит мне наносить удары ногами, бороться. Это честно. Он мужик или трус?", — сказал Макгрегор.

Напомним, Макгрегор не сражался с лета 2021 года, когда получил тяжелую травму ноги. Тогда Конор проиграл Дастину Порье.

Разъяренный Конор считает, что с "ни одним из бойцов не обращались так, как с ним"

Недавно двойной чемпион UFC призвал компанию дать ему скорейший поединок. Он хотел вернуться в декабре, потом должен был вернуться в апреле.

"Ни с одним из бойцов не обращались так, как со мной. И это с учетом всех тех цифр, которые я показывал: я продаю больше, чем все они вместе взятые. Они должны дать мне кого-то. Я жду. Мое терпение заканчивается", — пожаловался ирландец в интервью Talk Sport.

Напомним, "Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

"Арсенал" готов к трансферу Довбика.

"Манчестер Сити" заплатит за игрока "Жироны" 30 млн евро.

Шанс для Мудрика - в следующем матче в "Челси" не сыграют 12 футболистов.

Георгий Судаков стал целью двух легендарных английских грандов.

"Жирона" подняла ценник на Цыганкова - больше платили только за Мудрика.