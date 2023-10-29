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Макгрегор про бій Ф'юрі — Нганну — у моменті з нокдауном могло бути порушення

29 жовтня 2023 11:50
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Агабекян Карен
редактор
Макгрегор про бій Ф'юрі — Нганну — у моменті з нокдауном могло бути порушення
Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор відреагував на результат поєдинку свого колеги Френсіса Нганну у боксерському поєдинку з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі. Зазначимо, що спірну перемогу у бою здобув британець.

Макгрегор особисто відвідав подію в Ер-Ріяді та для TNT Sport прокоментував бій.

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Ф'юрі перед боєм був великим фаворитом, але коли розпочався поєдинок, то побував у нокдауні у третьому раунді і кілька разів був у стані гроггі.

Макгрегор припустив, що Френсіс зачепив потилицю

Зірковий боєць MMA заявив, що Нганну впіймав Ф'юрі по задній частині голови. При цьому Конор зазначив, що Тайсон в основному впав через втрату рівноваги, а не тому, що по ньому дуже сильно влучили.

"Нганну чудовим ударом спіймав Ф'юрі по задній частині голови. Так, там Тайсон більше втратив рівновагу, але я віддаю належне Ф'юрі, він теж жорсткий хлопець із міцною головою.

Нганну — сильний хлопець і Тайсон не міг його потрясти. Ф'юрі продовжував намагатися дістати Френсіса, але він просто промахувався задньою рукою. Чудовий бій. Бокс у надважкій вазі надихає", — сказав Макгрегор.

Цікаво, що у боксі заборонені удари по потилиці.

Зазначимо, що Ф'юрі 23 грудня має провести поєдинок проти чемпіона WBO, WBA, IBF українця Олександра Усика.

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