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Макгрегор о бое Фьюри — Нганну — в моменте с нокдауном могло быть нарушение

29 октября 2023 11:50
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Макгрегор о бое Фьюри — Нганну — в моменте с нокдауном могло быть нарушение
Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на итог поединка своего коллеги Фрэнсиса Нганну в боксерском поединке с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри. Отметим, что спорную победу в бою одержал британец.

Макгрегор лично посетил событие в Эр-Рияде и для TNT Sport прокомментировал бой.

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Фьюри перед боем был большим фаворитом, но когда начался поединок, то побывал в нокдауне в третьем раунде и несколько раз был потрясен.

Макгрегор допустил, что Фрэнсис задел затылок

Звездный боец MMA заявил, что Нганну поймал Фьюри по задней части головы. При этом Конор отметил, что Тайсон в основном упал из-за потери равновесия, а не потому, что он был потрясен.

"Нганну прекрасным ударом поймал Фьюри по задней части головы. Да, там Тайсон больше потерял равновесие, но я отдаю должное Фьюри, он тоже жесткий парень с крепкой головой.

Нганну — мощный парень и Тайсон не мог его потрясти. Фьюри продолжал пытаться достать Фрэнсиса, но он просто промахивался задней рукой. Отличный бой. Бокс в супертяжелом весе воодушевляет", — сказал Макгрегор.

Интересно, что в боксе запрещены удары по затылку.

Отметим, что Фьюри 23 декабря должен провести поединок против чемпиона WBO, WBA, IBF украинца Александра Усика.

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