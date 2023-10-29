Макгрегор о бое Фьюри — Нганну — в моменте с нокдауном могло быть нарушение

Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на итог поединка своего коллеги Фрэнсиса Нганну в боксерском поединке с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри. Отметим, что спорную победу в бою одержал британец.

Макгрегор лично посетил событие в Эр-Рияде и для TNT Sport прокомментировал бой.

Читайте также:

Фьюри перед боем был большим фаворитом, но когда начался поединок, то побывал в нокдауне в третьем раунде и несколько раз был потрясен.

FRANCIS NGANNOU KNOCKS DOWN TYSON FURY IN THE 3RD ROUND

😳😳😳#Boxing #FuryvsNgannou

🥊🥊🥊🥊



pic.twitter.com/cgoNJpZu5q — Danny (@dantheboxingman) October 28, 2023

Макгрегор допустил, что Фрэнсис задел затылок

Звездный боец MMA заявил, что Нганну поймал Фьюри по задней части головы. При этом Конор отметил, что Тайсон в основном упал из-за потери равновесия, а не потому, что он был потрясен.

"Нганну прекрасным ударом поймал Фьюри по задней части головы. Да, там Тайсон больше потерял равновесие, но я отдаю должное Фьюри, он тоже жесткий парень с крепкой головой.

Нганну — мощный парень и Тайсон не мог его потрясти. Фьюри продолжал пытаться достать Фрэнсиса, но он просто промахивался задней рукой. Отличный бой. Бокс в супертяжелом весе воодушевляет", — сказал Макгрегор.

Интересно, что в боксе запрещены удары по затылку.

Отметим, что Фьюри 23 декабря должен провести поединок против чемпиона WBO, WBA, IBF украинца Александра Усика.

Напомним, Луческу может уступить место тренеру "Динамо" известному испанцу.

Довбик будет недолго играть за "Жирону" — известный клуб интересуется украинцем.

"Реал" нашел замену Лунину в одном из грандов Италии.

Клопп очень поругался с Дешамом из-за футболиста "Ливерпуля".

Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона при одном важном условии.