Макгрегор хоче битися проти Пак’яо — за якими правилами буде бій

Макгрегор та Роналду. Фото: Reuters

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор заявив про бажання провести бій проти Менні Пак'яо. При чому відомий боєць готовий битися як за правилами боксу, так й з використанням усіх елементів змішаних єдиноборств.

Про це він розповів в інтерв'ю TNT Sports, передає Новини.LIVE.

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"Мені подобається Менні, дуже подобається. Але передайте йому, щоб відростив собі яйця. Нехай підніметься у вазі і поб'ється зі мною. Чому ні? Це його спорт. Якщо він не хоче підніматися у вазі, то нехай дозволить мені використати весь арсенал. Нехай дозволить мені завдавати ударів ногами, боротися. Це чесно. Він мужик чи боягуз?", — сказав Макгрегор.

Нагадаємо, Макгрегор не бився з літа 2021 року, коли отримав тяжку травму ноги. Тоді Конор програв Дастіну Пор'є.

Розлючений Конор вважає, що з "жодним з бійців не поводились так, як із ним"

Нещодавно подвійний чемпіон UFC закликав компанію дати йому якнайшвидше поєдинок. Він хотів повернутися в грудні, потім мав повернутися у квітні.

"З жодним з бійців не поводилися так, як зі мною. І це з урахуванням усіх тих цифр, які я показував: я продаю більше, ніж всі вони разом узяті. Вони мають дати мені когось. Я чекаю. Моє терпіння закінчується", — поскаржився ірландець в інтерв'ю Talk Sport.

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