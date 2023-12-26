Макгрегор хоче битися проти Пак’яо — за якими правилами буде бій
Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор заявив про бажання провести бій проти Менні Пак'яо. При чому відомий боєць готовий битися як за правилами боксу, так й з використанням усіх елементів змішаних єдиноборств.
Про це він розповів в інтерв'ю TNT Sports, передає Новини.LIVE.
"Мені подобається Менні, дуже подобається. Але передайте йому, щоб відростив собі яйця. Нехай підніметься у вазі і поб'ється зі мною. Чому ні? Це його спорт. Якщо він не хоче підніматися у вазі, то нехай дозволить мені використати весь арсенал. Нехай дозволить мені завдавати ударів ногами, боротися. Це чесно. Він мужик чи боягуз?", — сказав Макгрегор.
Level: McGregor pic.twitter.com/QQpUH31d9k— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 8, 2023
Нагадаємо, Макгрегор не бився з літа 2021 року, коли отримав тяжку травму ноги. Тоді Конор програв Дастіну Пор'є.
Розлючений Конор вважає, що з "жодним з бійців не поводились так, як із ним"
Нещодавно подвійний чемпіон UFC закликав компанію дати йому якнайшвидше поєдинок. Він хотів повернутися в грудні, потім мав повернутися у квітні.
"З жодним з бійців не поводилися так, як зі мною. І це з урахуванням усіх тих цифр, які я показував: я продаю більше, ніж всі вони разом узяті. Вони мають дати мені когось. Я чекаю. Моє терпіння закінчується", — поскаржився ірландець в інтерв'ю Talk Sport.
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