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Макгрегор выиграл огромную сумму, поставив на победу Испании на Евро-2024

15 июля 2024 13:43
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Конор Макгрегор выиграл 1 млн евро на ставке за победу Испании в финале Евро-2024
Ирландский боец Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах ирландец Конор Макгрегор стал богаче. Звездный боец выиграл деньги на ставке на финал чемпионата Европы.

Об этом Макгрегор сообщил в социальных сетях.

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По словам Макгрегора, он выиграл 1 млн евро благодаря ставке на победу Испании на чемпионата Европы-2024.

В финале команда Испании со счетом 2:1 обыграла сборную Англии.

"Еще 1 млн евро в банке! Испания выиграла Евро! Миллион на мой день рождения!" — написал Макгрегор.

Отметим, что неделю назад Макгрегор выиграл более 1,5 млн долларов благодаря ставке на победу Нэйта Диаса в боксерском поединке с Хорхе Масвидалем.

Общая сумма заработка Макгрегором на ставках еще больше, поскольку он поставил 467 тысяч долларов на победу Аргентины на Копа Америка. Пока боец не отчитался о доходе за эту выигранную ставку.

Напомним, "Динамо" расторгло контракт с известным футболистом.

Кейн объяснил, почему сборная Англии проиграла второй подряд финал Евро.

Лунин отказался от выгодного предложения — голкипер выбрал клуб, в котором будет играть.

Аргентина со слезами Месси вырвала победу у Колумбии в финале Копа Америка.

Судаков готовится к уходу из "Шахтера" — клуб получит выгодное предложение.

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