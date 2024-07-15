Конор Макгрегор выиграл 1 млн евро на ставке за победу Испании в финале Евро-2024

Ирландский боец Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах ирландец Конор Макгрегор стал богаче. Звездный боец выиграл деньги на ставке на финал чемпионата Европы.

Об этом Макгрегор сообщил в социальных сетях.

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Another €1m into the kit!

Spain WIN THE EUROS! @Duelbits pic.twitter.com/grqeNvx0I1 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 14, 2024

Макгрегор сделал вторую удачную ставку за месяц

По словам Макгрегора, он выиграл 1 млн евро благодаря ставке на победу Испании на чемпионата Европы-2024.

В финале команда Испании со счетом 2:1 обыграла сборную Англии.

"Еще 1 млн евро в банке! Испания выиграла Евро! Миллион на мой день рождения!" — написал Макгрегор.

Отметим, что неделю назад Макгрегор выиграл более 1,5 млн долларов благодаря ставке на победу Нэйта Диаса в боксерском поединке с Хорхе Масвидалем.

Общая сумма заработка Макгрегором на ставках еще больше, поскольку он поставил 467 тысяч долларов на победу Аргентины на Копа Америка. Пока боец не отчитался о доходе за эту выигранную ставку.

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