Україна
Король Великої Британії дав Бекхему престижний титул

Король Великої Британії дав Бекхему престижний титул

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 16:50
Оновлено: 17:28
Девід Бекхем став лицарем: король Чарльз III нагородив легенду футболу
Девід Бекхем. Фото: Reuters

У Віндзорському замку в графстві Беркшир король Чарльз III провів важливу церемонію для британського спорту. Престижний титул лицаря отримав колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем.

Про вручення титулу Бекхему повідомило BBC.

Девид Бекхэм
Девід та Вікторія Бекхеми. Фото: Reuters

Король дав титул Бекхему

У офіційному повідомленні йдеться, що Бекхем отримав титул за заслуги перед футболом і британським суспільством.

За словами Бекхема, це момент, коли його найбільше охоплює гордість оскільки він є прихильником британської монархії.

"Я не міг бути гордішим. Люди знають, наскільки я патріот — люблю свою країну. Я завжди казав, наскільки важлива монархія для моєї сім'ї. Мені пощастило подорожувати світом, і всі хочуть говорити про нашу монархію. Це робить мене гордим", — поділився думкою футболіст.

Цікаво, що костюм Бекхему для церемонії створила його дружина, яка надихалась архівними фото молодого короля Чарльза. Це був не єдиний випадок, коли Девіда надихнув король.

"Король був вражений моїм костюмом. Він — найелегантніший чоловік, якого я знаю, і надихнув багато моїх образів", — зазначив Бекхем.

Бекхем зіграв 115 матчів за збірну Англії, шість років був її капітаном, грав на трьох чемпіонатах світу та двох Євро. На клубному рівні виступав за рідний "Манчестер Юнайтед", мадридський "Реал", "Лос-Анджелес Гелаксі", "Мілан" і "ПСЖ".

За межами поля Бекхем активно займався благодійністю, він є амбасадором UNICEF із 2005 року.

Чутки про можливе лицарство були ще у 2011 році, але процес затягнувся.

Нагадаємо, раніше стала відома історія кохання зірок українського спорту Олега Блохіна та Ірини Дерюгіної.

Головний тренер національної команди України Сергій Ребров здивував заявкою команди на Францію та Ісландію.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
