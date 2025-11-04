Видео
Дата публикации 4 ноября 2025 16:50
обновлено: 17:28
Дэвид Бекхэм стал рыцарем: король Чарльз III наградил легенду футбола
Дэвид Бекхэм. Фото: Reuters

В Виндзорском замке в графстве Беркшир король Чарльз III провел важную церемонию для британского спорта. Престижный титул рыцаря получил бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

О вручении титула Бекхэму сообщило BBC.

Дэвид и Виктория Бекхэмы. Фото: Reuters

Король дал титул Бекхэму

В официальном сообщении говорится, что Бекхэм получил титул за заслуги перед футболом и британским обществом.

По словам Бекхэма, это момент, когда его больше всего охватывает гордость поскольку он является сторонником британской монархии.

"Я не мог быть более гордым. Люди знают, насколько я патриот — люблю свою страну. Я всегда говорил, насколько важна монархия для моей семьи. Мне посчастливилось путешествовать по миру, и все хотят говорить о нашей монархии. Это делает меня гордым", — поделился мнением футболист.

Интересно, что костюм Бекхэму для церемонии создала его жена, которая вдохновлялась архивными фото молодого короля Чарльза. Это был не единственный случай, когда Дэвида также вдохновил король.

"Король был поражен моим костюмом. Он — самый элегантный человек, которого я знаю, и вдохновил многие мои образы", — отметил Бекхэм.

Бекхэм сыграл 115 матчей за сборную Англии, шесть лет был ее капитаном, играл на трех чемпионатах мира и двух Евро. На клубном уровне выступал за родной "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милан" и "ПСЖ".

За пределами поля Бекхэм активно занимался благотворительностью, он является амбассадором UNICEF с 2005 года.

Слухи о возможном рыцарстве были еще в 2011 году, но процесс затянулся.

Напомним, ранее стала известна история любви звезд украинского спорта Олега Блохина и Ирины Дерюгиной.

Главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров удивил заявкой команды на Францию и Исландию.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
