Марта Костюк поступилася Муховій у 1/8 фіналу US Open

Костюк після рекорду покинула US Open-2025
В 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США з тенісу виступила українка Марта Костюк. Суперницею киянки в одиночному розряді була чешка Кароліна Мухова.
Українка програла в трьох сетах, повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що Костюк стала першою українкою на турнірах Великого Шолома, яка одночасно вийшла в 1/8 фіналу в одиночному та парному розрядах.
Поразка Костюк від Мухової
Костюк та Мухова вперше грали один проти одного і фавориткою до матчу була чешка, яка більш досвідчена і останнім часом добре виступає.
Однак, для чешки матч не був легким і їй довелося витратити на Костюк майже три години.
За відведений час Костюк подала шість ейсів, зробила сім подвійних помилок, реалізувала один із десяти брейків.
У Мухової зафіксовано один ейс, дві подвійні помилки та три із шести брейків.
Мухова у чвертьфіналі турніру зіграє з японкою Наомі Осакою, яка раніше перемогла третю ракетку світу Корі Гауфф.
