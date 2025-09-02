Марта Костюк поступилася Муховій у 1/8 фіналу US Open

Марта Костюк. Фото: Reuters

В 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США з тенісу виступила українка Марта Костюк. Суперницею киянки в одиночному розряді була чешка Кароліна Мухова.

Українка програла в трьох сетах, повідомив портал Новини.LIVE.

Зазначимо, що Костюк стала першою українкою на турнірах Великого Шолома, яка одночасно вийшла в 1/8 фіналу в одиночному та парному розрядах.

Поразка Костюк від Мухової

Костюк та Мухова вперше грали один проти одного і фавориткою до матчу була чешка, яка більш досвідчена і останнім часом добре виступає.

Однак, для чешки матч не був легким і їй довелося витратити на Костюк майже три години.

За відведений час Костюк подала шість ейсів, зробила сім подвійних помилок, реалізувала один із десяти брейків.

У Мухової зафіксовано один ейс, дві подвійні помилки та три із шести брейків.

Мухова у чвертьфіналі турніру зіграє з японкою Наомі Осакою, яка раніше перемогла третю ракетку світу Корі Гауфф.

