Марта Костюк уступила Муховой в 1/8 финала US Open

Костюк после рекорда покинула US Open-2025
В 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису выступила украинка Марта Костюк. Соперницей киевлянки в одиночном разряде была чешка Каролина Мухова.
Украинка проиграла в трех сетах, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что Костюк стала первой украинкой на турнирах Большого Шлема, которая одновременно вышла в 1/8 финала в одиночном и парном разрядах.
Поражение Костюк от Муховой
Костюк и Мухова впервые играли друг против друга и фавориткой до матча была чешка, которая более опытная и в последнее время хорошо выступает.
Однако, для чешки матч не был легким и ей пришлось потратить на Костюк почти три часа.
За отведенное время Костюк подала шесть эйсов, совершила семь двойных ошибок, реализовала один из десяти брейков.
У Муховой зафиксирован один эйс, две двойные ошибки и три из шести брейков.
Мухова в четвертьфинале турнира сыграет с японкой Наоми Осакой, которая ранее победила третью ракетку мира Кори Гауфф.
