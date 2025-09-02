Видео
Главная Спорт Костюк после рекорда покинула US Open-2025

Костюк после рекорда покинула US Open-2025

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 00:05
Марта Костюк уступила Муховой в 1/8 финала US Open
Марта Костюк. Фото: Reuters

В 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису выступила украинка Марта Костюк. Соперницей киевлянки в одиночном разряде была чешка Каролина Мухова.

Украинка проиграла в трех сетах, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Отметим, что Костюк стала первой украинкой на турнирах Большого Шлема, которая одновременно вышла в 1/8 финала в одиночном и парном разрядах.

Поражение Костюк от Муховой

Костюк и Мухова впервые играли друг против друга и фавориткой до матча была чешка, которая более опытная и в последнее время хорошо выступает.

Однако, для чешки матч не был легким и ей пришлось потратить на Костюк почти три часа.

За отведенное время Костюк подала шесть эйсов, совершила семь двойных ошибок, реализовала один из десяти брейков.

У Муховой зафиксирован один эйс, две двойные ошибки и три из шести брейков.

Мухова в четвертьфинале турнира сыграет с японкой Наоми Осакой, которая ранее победила третью ракетку мира Кори Гауфф.

Напомним, матч Украина — Франция: где и когда покажут матч квалификации на чемпионат мира-2026.

"Манчестер Сити" подписал контракт с лучшим голкипером мира, которому не нашлось места в прошлой команде.

Теннис Турниры Большого Шлема Марта Костюк украинские теннисисты US Open
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
