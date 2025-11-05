Марта Костюк висловилася про допуск росіян на тенісні турніри

Марта Костюк під час майстер-класу. Фото: Новини.LIVE

Відома тенісистка Марта Костюк відверто відповіла на запитання про те, чому продовжує грати з російськими суперниками на офіційних турнірах. Киянка заявила, що це не її особистий вибір.

Костюк назвала те, що ніколи не зробить у поєдинках із росіянами в ексклюзивному інтерв'ю порталу Новини.LIVE.

Одна з найкращих представниць українського тенісу Марта Костюк визнала, що їй визнала, що їй регулярно доводиться зустрічатися з опонентами з РФ на кортах у професійних турнірах. Як і інші українки, вона не може цього уникнути. Росіяни активно працюють керівництвом тенісних асоціацій, юридична підтримка спортсменів із РФ дуже сильна.

Марта Костюк з уболівальниками. Фото: Новини.LIVE

Чого Костюк ніколи не зробить

Українка заявила, що перемогою є вже те, що російські тенісисти не можуть виступати під своїм прапором і виходять на корти в нейтральному статусі. Костюк вважає за краще концентруватися на своїй грі та робити все можливе, щоб перемагати суперників з Росії в кожному матчі, в якому доводиться грати проти них.

Однак при цьому взаємодія зі спортсменами з РФ обмежується тільки спільними матчами. Костюк заявила, що не має наміру поживати руку суперникам із цієї країни, комунікувати з ними або брати участь у спільних публічних заходах.

Хто така Марта Костюк

Одна з найкращих тенісисток України на початок листопада 2025 року посідає 26-те місце в одиночному рейтингу WTA. Вона регулярно представляє країну в турнірах "Великого шолома", доходила до півфіналів Відкритого чемпіонату з тенісу та Ролан Гаррос.

