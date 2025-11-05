Марта Костюк высказалась про допуск россиян на теннисные турниры

Костюк сказала, почему украинские теннисисты играют с россиянами
Известная теннисистка Марта Костюк откровенно ответила на вопрос о том, почему продолжает играть с российскими соперниками на официальных турнирах. Киевлянка заявила, что это не ее личный выбор.
Костюк назвала то, что никогда не сделает в поединках с россиянами в эксклюзивном интервью порталу Новини.LIVE.
Одна из лучших представительниц украинского тенниса Марта Костюк признала, что ей признала, что ей регулярно приходится встречаться с оппонентами из РФ на кортах в профессиональных турнирах. Как и другие украинки, она не может этого избежать. Россияне активно работают руководством теннисных ассоциаций, юридическая поддержка спортсменов из РФ очень сильна.
Что Костюк никогда не сделает
Украинка заявила, что победой является уже то, что российские теннисисты не могут выступать под своим флагом и выходят на корты в нейтральном статусе. Костюк предпочитает концентрироваться на своей игре и делать все возможное, чтобы побеждать соперников из России в каждом матче, в котором приходится играть против них.
Однако при этом взаимодействия со спортсменами из РФ ограничивается только совместными матчами. Костюк заявила, что не намерена поживать руку соперникам из этой страны, коммуницировать с ними или принимать участие в общи публичных мероприятиях.
Кто такая Марта Костюк
Одна из лучших теннисисток Украины на начало ноября 2025 года занимает 26-е место в одиночном рейтинге WTA. Она регулярно представляет страну в турнирах "Большого шлема", доходила до полуфиналов Открытого чемпионата по теннису и Ролан Гаррос.
