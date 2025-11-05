Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Костюк сказала, почему украинские теннисисты играют с россиянами

Костюк сказала, почему украинские теннисисты играют с россиянами

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 13:35
обновлено: 13:37
Марта Костюк высказалась про допуск россиян на теннисные турниры
Марта Костюк во время мастер-класса. Фото: Новини.LIVE

Известная теннисистка Марта Костюк откровенно ответила на вопрос о том, почему продолжает играть с российскими соперниками на официальных турнирах. Киевлянка заявила, что это не ее личный выбор. 

Костюк назвала то, что никогда не сделает в поединках с россиянами в эксклюзивном интервью порталу Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:

Одна из лучших представительниц украинского тенниса Марта Костюк признала, что ей признала, что ей регулярно приходится встречаться с оппонентами из РФ на кортах в профессиональных турнирах. Как и другие украинки, она не может этого избежать. Россияне активно работают руководством теннисных ассоциаций, юридическая поддержка спортсменов из РФ очень сильна.

Марта Костюк
Марта Костюк с болельщиками. Фото: Новини.LIVE

Что Костюк никогда не сделает  

Украинка заявила, что победой является уже то, что российские теннисисты не могут выступать под своим флагом и выходят на корты в нейтральном статусе. Костюк предпочитает концентрироваться на своей игре и делать все возможное, чтобы побеждать соперников из России в каждом матче, в котором приходится играть против них. 

Однако при этом взаимодействия со спортсменами из РФ ограничивается только совместными матчами. Костюк заявила, что не намерена поживать руку соперникам из этой страны, коммуницировать с ними или принимать участие в общи публичных мероприятиях. 

Кто такая Марта Костюк 

Одна из лучших теннисисток Украины на начало ноября 2025 года занимает 26-е место в одиночном рейтинге WTA. Она регулярно представляет страну в турнирах "Большого шлема", доходила до полуфиналов Открытого чемпионата по теннису и Ролан Гаррос. 

Напомним, мы подробно рассказали о самом звездном браке украинского спорта — истории любви Ирины Дерюгиной и Олега Блохина

Дочь знаменитой пары Ирина Блохина была одной из самых популярных телеведущих страны — где она сейчас и что делает

спорт Теннис Марта Костюк украинские теннисисты сборная Украины по теннису
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации