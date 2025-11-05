Марта Костюк высказалась про допуск россиян на теннисные турниры

Марта Костюк во время мастер-класса. Фото: Новини.LIVE

Известная теннисистка Марта Костюк откровенно ответила на вопрос о том, почему продолжает играть с российскими соперниками на официальных турнирах. Киевлянка заявила, что это не ее личный выбор.

Костюк назвала то, что никогда не сделает в поединках с россиянами в эксклюзивном интервью порталу Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Одна из лучших представительниц украинского тенниса Марта Костюк признала, что ей признала, что ей регулярно приходится встречаться с оппонентами из РФ на кортах в профессиональных турнирах. Как и другие украинки, она не может этого избежать. Россияне активно работают руководством теннисных ассоциаций, юридическая поддержка спортсменов из РФ очень сильна.

Марта Костюк с болельщиками. Фото: Новини.LIVE

Что Костюк никогда не сделает

Украинка заявила, что победой является уже то, что российские теннисисты не могут выступать под своим флагом и выходят на корты в нейтральном статусе. Костюк предпочитает концентрироваться на своей игре и делать все возможное, чтобы побеждать соперников из России в каждом матче, в котором приходится играть против них.

Однако при этом взаимодействия со спортсменами из РФ ограничивается только совместными матчами. Костюк заявила, что не намерена поживать руку соперникам из этой страны, коммуницировать с ними или принимать участие в общи публичных мероприятиях.

Кто такая Марта Костюк

Одна из лучших теннисисток Украины на начало ноября 2025 года занимает 26-е место в одиночном рейтинге WTA. Она регулярно представляет страну в турнирах "Большого шлема", доходила до полуфиналов Открытого чемпионата по теннису и Ролан Гаррос.

Напомним, мы подробно рассказали о самом звездном браке украинского спорта — истории любви Ирины Дерюгиной и Олега Блохина.

Дочь знаменитой пары Ирина Блохина была одной из самых популярных телеведущих страны — где она сейчас и что делает.