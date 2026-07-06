Костюк вперше у своїй кар’єрі вийшла до чвертьфіналу Вімблдону

Марта Костюк у Великій Британії. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Українська тенісистка Марта Костюк проводить незабутній сезон. Слідом за "Ролан Гаррос" вона вийшла до чвертьфіналу другого турніру "Великого шолома" поспіль. Тенісистка готується до чвертьфіналу "Вімблдону".

Костюк обіграла американку Крюгер у напруженому матчі, повідомляють Новини.LIVE.

Киянка Марта Костюк продовжує впевнено просуватися по сітці Вімблдонського турніру. Слідом за перемогою над колишньою восьмою ракеткою світу українка взяла гору й над американкою Ешлі Крюгер, яка в минулому турі здолала українку Дар’ю Снігур.

Як Костюк вийшла до 1/4 фіналу Вімблдону

Це було напружене й складне протистояння для обох спортсменок. Марті знадобилося два сети для перемоги. Вона почала з того, що виграла гейм і поступилася в чотирьох наступних. Однак Костюк за 38 хвилин домоглася перемоги в сеті.

У другій частині поєдинку суперниця українки вела в рахунку 4:2, проте в підсумку Марта Костюк завдяки сильному характеру вирвала путівку до наступного етапу турніру. Українка зробила менше вимушених помилок і більше ейсів.

Ешлі Крюгер (США) — Марта Костюк (Україна) — 0:2 (4:6, 4:6)

На наступному етапі "Вімблдону", куди Костюк пробилася вперше в кар’єрі, вона зіграє з переможницею пари Жасмін Паоліні — Олександра Еала.

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