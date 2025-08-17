Красюк назвав головну перешкоду для бою Усика з Ітаумою

Олександр Усик на пресконференції. Фото: Reuters/Andrew Boyers

В Ер-Ріяді відбувся бій британських суперважковаговиків, у якому Мозес Ітаума нокаутував Ділліана Вайта вже в першому раунді. Ця перемога викликала великий резонанс та стала новим підтвердженням статусу молодого боксера, який поки що не знає поразок.

Активізувалися чутки про можливий бій Олександра Усика з Мозесом Ітаумою, але промоутер Олександр Красюк скептично ставиться до цієї ідеї, повідомляє Sport.ua.

Реклама

Читайте також:

На тлі успіху Мозеса Ітауми в британській та світовій пресі тут же заговорили про можливий поєдинок проти Олександра Усика. Для українського чемпіона такий бій виглядав би символічним — зустріч поколінь, де досвід протистояв би молодості.

Мозес Ітаума проти Ділліана Вайта. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

За словами промоутера Олександра Красюка, у найближчій перспективі Мозес Ітаума не вийде в ринг проти Олександра Усика, оскільки промоутери британця розуміють ризик і не захочуть втратити свій талант занадто рано.

Ітаума може не встигнути битися з Усиком

Красюк також зазначив, що багато що залежить від самого Усика та його подальших планів у боксі. Український чемпіон підходить до завершення кар'єри, і його рішення може остаточно закрити тему можливого бою з молодим суперником.

"Я давно знаю промоутерів Ітауми та добре розумію їхній рівень. Вони розуміють, що знайшли вундеркінда, але настільки ризиковані кроки зараз їм не потрібні. Ніхто не стане підштовхувати його до зустрічі з Усиком у найближчі два або три поєдинки. Я ж дуже сподіваюся, що Олександр незабаром оголосить про завершення кар'єри або хоча б про те, що готується це зробити", — розповів Красюк.

Нагадаємо, сам Мозес Ітаума після перемоги над Ділліаном Вайтом кинув виклик одразу декільком боксерам.

Тайсон Ф'юрі красномовно описав перспективи молодого британця та пояснив, що чекає на Мозеса Ітауму в майбутньому.

Джозеф Паркер вперше відповів на запитання щодо травми Олександра Усика, яка поки що не дасть змоги українцю вийти на ринг.