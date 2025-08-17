Красюк назвал главную преграду для боя Усика с Итаумой

Красюк не считает реальным бой Усика с Итаумой
В Эр-Рияде состоялся бой британских супертяжеловесов, в котором Мозес Итаума нокаутировал Диллиана Уайта уже в первом раунде. Эта победа вызвала большой резонанс и стала новым подтверждением статуса молодого боксера, который пока не знает поражений.
Активизировались слухи о возможном бое Александра Усика с Мозесом Итаумой, но промоутер Александр Красюк скептично относится к этой идее, сообщает Sport.ua.
На фоне успеха Мозеса Итаумы в британской и мировой прессе тут же заговорили о возможном поединке против Александра Усика. Для украинского чемпиона такой бой выглядел бы символичным — встреча поколений, где опыт противостоял бы молодости.
По словам промоутера Александра Красюка, в ближайшей перспективе Мозес Итаума не выйдет в ринг против Александра Усика, поскольку промоутеры британца понимают риск и не захотят лишиться своего таланта слишком рано.
Итаума может не успеть сразиться с Усиком
Красюк также отметил, что многое зависит от самого Усика и его дальнейших планов в боксе. Украинский чемпион подходит к завершению карьеры, и его решение может окончательно закрыть тему возможного боя с молодым соперником.
"Я давно знаю промоутеров Итаумы и хорошо понимаю их уровень. Они понимают, что нашли вундеркинда, но столь рискованные шаги сейчас им не нужны. Никто не станет подталкивать его к встрече с Усиком в ближайшие два или три поединка. Я же очень надеюсь, что Александр вскоре объявит о завершении карьеры или хотя бы о том, что готовится это сделать", — рассказал Красюк.
Напомним, сам Мозес Итаума после победы над Диллианом Уайтом бросил вызов сразу нескольким боксерам.
