Кравець повідомив, що керівництву Динамо його покращення виявились непотрібними

Артем Кравець. Фото: "Динамо" Київ

Колишні футболісти київського "Динамо" та функціонери Артем Кравець та Євген Хачеріді покинули клуб. Обидва в клубі допомагали з пошуком нових футболістів.

Звільнення Кравець прокоментував на своїй сторінці в Instagram.

Президент "Динамо" Київ Ігор Суркіс. Фото: "Динамо"

Чому Кравець пішов з "Динамо"

За словами Артема, київське "Динамо" продовжує залишатися його домом, для якого він хотів зробити багато хороших речей. При цьому, Кравець зізнався, що нинішнім керівникам нічого з його покращень виявилось непотрібним.

Колишній радник президента "Динамо" заявив, що їх погляди з керівництвом щодо клубу не збігалися. Однак, він не став розповідати про деталі розбіжностей.

Повідомлення Артема Кравця. Фото: скриншот

Раніше ЗМІ та інсайдери повідомляли, що Кравець та Хачеріді знаходили гравців для "Динамо", але керівництво зазвичай не погоджувалося з пропозиціями, бо футболісти могли коштувати понад мільйон євро. Головний менеджмент, начебто, міг розглядати лише дешеві кандидатури.

Найвідомішим прикладом роботи Кравця та Хачеріді був Брайан Себальос. Цей центральний захисник у Києві не затримався, бо виявився дуже травматичним, хоча й був цікавішим ніж Денис Попов, Максим Дячук та Крістіан Біловар.

