Головна Спорт Кравець розповів, чому його звільнили з київського Динамо

Кравець розповів, чому його звільнили з київського Динамо

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 11:13
Кравець повідомив, що керівництву Динамо його покращення виявились непотрібними
Артем Кравець. Фото: "Динамо" Київ

Колишні футболісти київського "Динамо" та функціонери Артем Кравець та Євген Хачеріді покинули клуб. Обидва в клубі допомагали з пошуком нових футболістів.

Звільнення Кравець прокоментував на своїй сторінці в Instagram.

Чому Кравець пішов з "Динамо"

За словами Артема, київське "Динамо" продовжує залишатися його домом, для якого він хотів зробити багато хороших речей. При цьому, Кравець зізнався, що нинішнім керівникам нічого з його покращень виявилось непотрібним.

Колишній радник президента "Динамо" заявив, що їх погляди з керівництвом щодо клубу не збігалися. Однак, він не став розповідати про деталі розбіжностей.

Раніше ЗМІ та інсайдери повідомляли, що Кравець та Хачеріді знаходили гравців для "Динамо", але керівництво зазвичай не погоджувалося з пропозиціями, бо футболісти могли коштувати понад мільйон євро. Головний менеджмент, начебто, міг розглядати лише дешеві кандидатури.

Найвідомішим прикладом роботи Кравця та Хачеріді був Брайан Себальос. Цей центральний захисник у Києві не затримався, бо виявився дуже травматичним, хоча й був цікавішим ніж Денис Попов, Максим Дячук та Крістіан Біловар.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
