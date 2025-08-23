Видео
Кравец рассказал, почему его уволили из киевского Динамо

Кравец рассказал, почему его уволили из киевского Динамо

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 11:13
Кравец сообщил, что руководству Динамо его улучшения оказались ненужными
Артем Кравец. Фото: "Динамо" Киев

Бывшие футболисты киевского "Динамо" и функционеры Артем Кравец и Евгений Хачериди покинули клуб. Оба в клубе помогали с поиском новых футболистов.

Увольнение Кравец прокомментировал на своей странице в Instagram.

Почему Кравец ушел из "Динамо"

По словам Артема, киевское "Динамо" продолжает оставаться его домом, для которого он хотел сделать много хороших вещей. При этом, Кравец признался, что нынешним руководителям ничего из его улучшений оказалось ненужным.

Бывший советник президента "Динамо" заявил, что их взгляды с руководством относительно клуба не совпадали. Однако, он не стал рассказывать о деталях разногласий.

Артем Кравец
Сообщение Артема Кравца. Фото: скриншот

Ранее СМИ и инсайдеры сообщали, что Кравец и Хачериди находили игроков для "Динамо", но руководство обычно не соглашалось с предложениями, потому что футболисты могли стоить более миллиона евро. Главный менеджмент, вроде бы, мог рассматривать только дешевые кандидатуры.

Самым известным примером работы Кравца и Хачериди был Брайан Себальос. Этот центральный защитник в Киеве не задержался, потому что оказался очень травматичным, хотя и был интереснее чем Денис Попов, Максим Дячук и Кристиан Биловар.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
