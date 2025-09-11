Відео
Головна Спорт Кравець розповів усю правду про своє звільнення з Динамо

Кравець розповів усю правду про своє звільнення з Динамо

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 19:04
Артем Кравець розкрив закулісся київського Динамо
Артем Кравець з Андрієм Ярмоленком під час гри в "Динамо". Фото: УНІАН

Колишній співробітник київського "Динамо" Артем Кравець опублікував великий пост, у якому пояснив обставини свого відходу з клубу. Він підкреслив, що не був звільнений, а ухвалив рішення покинути команду самостійно.

За словами Кравця, його мета була не в грошах або визнанні, а в тому, щоб змінити систему та допомогти клубу розвиватися, повідомив Артем на своїй сторінці в Instagram.

З перших днів роботи в "Динамо" Артем Кравець шукав нові шляхи навчання і навіть пройшов 10-місячну програму ECA, яка відкрила очі на проблеми українського футболу.

Артем Кравец
Артем Кравець із вихованцями "Динамо". Фото: instagram.com/kravets89/

Екснападник зазначив, що в Україні росте багато талановитих дітей, але клуби не створюють для них належних умов. Він навів приклад Сергія Реброва, який свого часу привів тренерів для різних вікових категорій у "Динамо" і заклав основу для появи таких гравців, як Циганков, Шапаренко, Забарний, Тимчик та інші.

Артем Кравец
Допис Артема Кравця. Скриншот: instagram.com/kravets89/

Проблеми в "Динамо"

Кравець вважає, що за нинішньої організації роботи в клубі перспективні футболісти пробиваються не завдяки, а всупереч обставинам. Він додав, що корупція та небажання впроваджувати нові ідеї заважають розвитку системи.

"Моє звільнення звучить смішно, тому що мене ніхто не виганяв. Я просто не хотів працювати заради галочки, а хотів щось змінити. Коли корупція процвітає і нові ідеї не потрібні, то немає сенсу витрачати свій ресурс. Моя команда, за яку я вболівав усе життя, повинна змінюватися, інакше дорога веде в Маріанську западину", — зізнався Кравець.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
