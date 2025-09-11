Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Кравец рассказал всю правду о своем уходе из Динамо

Кравец рассказал всю правду о своем уходе из Динамо

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 19:04
Артем Кравец раскрыл закулисье киевского Динамо
Артем Кравец с Андреем Ярмоленко во время игры в "Динамо". Фото: УНИАН

Бывший сотрудник киевского "Динамо" Артем Кравец опубликовал большой пост, в котором объяснил обстоятельства своего ухода из клуба. Он подчеркнул, что не был уволен, а принял решение покинуть команду самостоятельно.

По словам Кравца, его цель была не в деньгах или признании, а в том, чтобы изменить систему и помочь клубу развиваться, сообщил Артем на своей странице в Instagram.

Реклама
Читайте также:

С первых дней работы в "Динамо" Артем Кравец искал новые пути обучения и даже прошел 10-месячную программу ECA, которая открыла глаза на проблемы украинского футбола. 

Артем Кравец
Артем Кравец с воспитанниками "Динамо". Фото: instagram.com/kravets89/

Экс-нападающий отметил, что в Украине растет много талантливых детей, но клубы не создают для них должных условий. Он привел пример Сергея Реброва, который в свое время привел тренеров для разных возрастов в "Динамо" и заложил основу для появления таких игроков, как Цыганков, Шапаренко, Забарный, Тымчик и другие. 

Артем Кравец
Сообщение Артема Кравца. Скриншот: instagram.com/kravets89/

Проблемы в "Динамо"

Кравец считает, что при нынешней организации работы в клубе перспективные футболисты пробиваются не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Он добавил, что коррупция и нежелание внедрять новые идеи мешают развитию системы.

"Мое увольнение звучит смешно, потому что меня никто не выгонял. Я просто не хотел работать ради галочки, а хотел что-то изменить. Когда коррупция процветает и новые идеи не нужны, то нет смысла тратить свой ресурс. Моя команда, за которую я болел всю жизнь, должна меняться, иначе дорога ведет в Марианскую впадину", — признался Кравец. 

Напомним, супруга известного футболиста "Барселоны" отпраздновала день рождения с украинской подругой. 

Защитник "ПСЖ" Илья Забарный удивил реакцией на ничью сборной Украины с командой Азербайджана. 

скандал спорт футбол Динамо Артем Кравец
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации