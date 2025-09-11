Артем Кравец раскрыл закулисье киевского Динамо

Артем Кравец с Андреем Ярмоленко во время игры в "Динамо". Фото: УНИАН

Бывший сотрудник киевского "Динамо" Артем Кравец опубликовал большой пост, в котором объяснил обстоятельства своего ухода из клуба. Он подчеркнул, что не был уволен, а принял решение покинуть команду самостоятельно.

По словам Кравца, его цель была не в деньгах или признании, а в том, чтобы изменить систему и помочь клубу развиваться, сообщил Артем на своей странице в Instagram.

Реклама

Читайте также:

С первых дней работы в "Динамо" Артем Кравец искал новые пути обучения и даже прошел 10-месячную программу ECA, которая открыла глаза на проблемы украинского футбола.

Артем Кравец с воспитанниками "Динамо". Фото: instagram.com/kravets89/

Экс-нападающий отметил, что в Украине растет много талантливых детей, но клубы не создают для них должных условий. Он привел пример Сергея Реброва, который в свое время привел тренеров для разных возрастов в "Динамо" и заложил основу для появления таких игроков, как Цыганков, Шапаренко, Забарный, Тымчик и другие.

Сообщение Артема Кравца. Скриншот: instagram.com/kravets89/

Проблемы в "Динамо"

Кравец считает, что при нынешней организации работы в клубе перспективные футболисты пробиваются не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Он добавил, что коррупция и нежелание внедрять новые идеи мешают развитию системы.

"Мое увольнение звучит смешно, потому что меня никто не выгонял. Я просто не хотел работать ради галочки, а хотел что-то изменить. Когда коррупция процветает и новые идеи не нужны, то нет смысла тратить свой ресурс. Моя команда, за которую я болел всю жизнь, должна меняться, иначе дорога ведет в Марианскую впадину", — признался Кравец.

Напомним, супруга известного футболиста "Барселоны" отпраздновала день рождения с украинской подругой.

Защитник "ПСЖ" Илья Забарный удивил реакцией на ничью сборной Украины с командой Азербайджана.