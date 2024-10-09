Криськів пояснив, як збірна України зіграє з Грузією та Чехією

Дмитро Криськів відповідає на запитання журналіста. Фото: instagram.com/dima_kryskiv/

Півзахисник донецького "Шахтаря" Дмитро Криськів прокоментував підготовку збірної України до найближчого матчу Ліги Націй. Суперниками команди Сергія Реброва стануть Грузія та Чехія.

Криськів пообіцяв зробити все, щоб не розчарувати тренерський штаб "синьо-жовтих", повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Дмитро Криськів отримав виклик до збірної України після того, як одразу декілька основних футболістів національної команди зазнали травм. Хавбек "Шахтаря" визнав, що дуже зрадів виклику до табору "синьо-жовтих". Гравця підтримала його родина, а сам футболіст пообіцяв старанно виконувати всі вказівки тренерського штабу.

Дмитро Криськів під час матчу. Фото: instagram.com/dima_kryskiv/

Що Криськів сказав про збірну України

Півзахисник національної команди зізнався, що Сергій Ребров ще не встиг розібрати зі своїми підопічні сильні та слабкі сторони збірної Грузії. Проте Криськів дивився матчі цієї команди на Євро-2024 та розуміє, чого чекати від суперника. Він назвав грузинських футболістів технічними, непоступливими та швидкими.

"А у чехів бойова, атлетична команда. Було багато подач до штрафного майданчика, такий більше силовий футбол, агресивний. У нас ще буде багато теорій, покажуть нам відео. Ми якісніше і докладніше розберемо", — розповів Криськів.

У збірної України немає балів після двох перших турів Ліги Націй. Вже 11 жовтня "синьо-жовті" протистоятимуть Грузії, а за три дні зіграють із Чехією.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров зіштовхнувся із серйозною проблемою у національній команді.

Один із футболістів збірної України вже на початку наступного року може продовжити кар'єру у турецькому клубі.