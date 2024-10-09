Крыськив объяснил, как сборная Украины сыграет с Грузией и Чехией

Дмитрий Крыськив отвечает на вопросы журналиста. Фото: instagram.com/dima_kryskiv/

Полузащитник донецкого "Шахтера" Дмитрий Крыськив прокомментировал подготовку сборной Украины к ближайшим матчем Лиги Наций. Соперниками команды Сергея Реброва станут Грузия и Чехия.

Крыськив пообещал сделать все, чтобы не разочаровать тренерский штаб "сине-желтых", сообщает официальный сайт УАФ.

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Дмитрий Крыськив получил вызов в сборную Украины после того, как сразу несколько основных футболистов национальной команды получили травмы. Хавбек "Шахтера" признал, что очень обрадовался вызову в лагерь "сине-желтых". Игрока поддержала вся его семья, а сам футболист пообещал старательно выполнять все указания тренерского штаба.

Дмитрий Крыськив во время матча. Фото: instagram.com/dima_kryskiv/

Что Крыськив сказал о сборной Украины

Полузащитник национальной команды признался, что Сергей Ребров еще не успел разобрать со своими подопечными сильные и слабые стороны сборной Грузии. Однако Крыськив смотрел матчи этой команды на Евро-2024 и понимает, чего ждать от соперника. Он назвал грузинских футболистов техничными, неуступчивыми и быстрыми.

"А у чехов боевая, атлетическая команда. Было много подач в штрафную, такой больше силовой футбол, агрессивный. У нас еще будет много теорий, покажут нам видео. Мы более качественно и подробно разберем", — рассказал Крыськив.

У сборной Украины нет баллов после двух первых туров Лиги Наций. Уже 11 октября "сине-желтые" будут противостоять Грузии, а через три дня сыграют с Чехией.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров столкнулся с серьезной проблемой в национальной команде.

Один из футболистов сборной Украины уже в начале следующего года может продолжить карьеру в турецком клубе.