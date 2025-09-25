Кривбас виключили з Кубка України через перевищення ліміту легіонерів

Гравці "Кривбасу". Фото: "Кривбас"

"Кривбас" в 1/16 фіналу Кубка України в серії пенальті обіграв "Чернігів". Однак, після гри виявилось, що криворіжці порушили ліміт на легіонерів й випустили на поле на одного легіонера більше.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення про покарання для "Кривбасу".

Реклама

Читайте також:

Патрік Ван Леувен. Фото: "Кривбас"

"Кривбас" виключили з Кубка України

КДК УАФ ухвалив рішення про виключення криворізького клубу з розіграшу Кубка України через порушення регламенту щодо кількості легіонерів у матчі.

У грі, яка завершилася нічиєю 1:1 і перемогою "Кривбасу" в серії пенальті (3:1), команда Патріка ван Леувена перевищила дозволений ліміт іноземних гравців — не більше семи одночасно на полі.

У стартовому складі "Кривбасу" стало вісім легіонерів, коли на 69-й хвилині замість Артура Микитишина вийшов венесуелець Карлос Парако. Через п’ять хвилин тренерський штаб замінив двох легіонерів, Бар Ліна та Карлоса Рохаса, на Володимира Вілівальда й Олександра Каменського, але це не врятувало клуб від санкцій.

КДК УАФ анулював результат матчу, зарахувавши "Кривбасу" технічну поразку 0:3. Тому "Чернігів" із Першої ліги вперше пройшов до 1/8 фіналу, встановивши клубний рекорд.

У 1/8 фіналу Кубка України залишилися "Динамо", "Шахтар", "Металіст 1925", "ЛНЗ" та "Рух" з УПЛ, "Вікторія", "Фенікс-Маріуполь", "Буковина", "Нива" Тернопіль, "Агробізнес", "Інгулець", "Чернігів" з Першої ліги, "Лісне", "Нива" Вінниця та "Локомотив" з Другої ліги та аматорський "Агротех".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що юний український талант може змінити громадянство.

Польська спортсменка Мария Жодзик сенсационно обошла Ярославу Магучіх на чемпіонаті світу.