Головна Спорт Криворізький Кривбас дискваліфіковано з Кубка України

Криворізький Кривбас дискваліфіковано з Кубка України

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 21:59
Кривбас виключили з Кубка України через перевищення ліміту легіонерів
Гравці "Кривбасу". Фото: "Кривбас"

"Кривбас" в 1/16 фіналу Кубка України в серії пенальті обіграв "Чернігів". Однак, після гри виявилось, що криворіжці порушили ліміт на легіонерів й випустили на поле на одного легіонера більше.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення про покарання для "Кривбасу".

Читайте також:
Патрик Ван Леувен
Патрік Ван Леувен. Фото: "Кривбас"

"Кривбас" виключили з Кубка України

КДК УАФ ухвалив рішення про виключення криворізького клубу з розіграшу Кубка України через порушення регламенту щодо кількості легіонерів у матчі.

У грі, яка завершилася нічиєю 1:1 і перемогою "Кривбасу" в серії пенальті (3:1), команда Патріка ван Леувена перевищила дозволений ліміт іноземних гравців — не більше семи одночасно на полі.

У стартовому складі "Кривбасу" стало вісім легіонерів, коли на 69-й хвилині замість Артура Микитишина вийшов венесуелець Карлос Парако. Через п’ять хвилин тренерський штаб замінив двох легіонерів, Бар Ліна та Карлоса Рохаса, на Володимира Вілівальда й Олександра Каменського, але це не врятувало клуб від санкцій.

КДК УАФ анулював результат матчу, зарахувавши "Кривбасу" технічну поразку 0:3. Тому "Чернігів" із Першої ліги вперше пройшов до 1/8 фіналу, встановивши клубний рекорд.

У 1/8 фіналу Кубка України залишилися "Динамо", "Шахтар", "Металіст 1925", "ЛНЗ" та "Рух" з УПЛ, "Вікторія", "Фенікс-Маріуполь", "Буковина", "Нива" Тернопіль, "Агробізнес", "Інгулець", "Чернігів" з Першої ліги, "Лісне", "Нива" Вінниця та "Локомотив" з Другої ліги та аматорський "Агротех".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що юний український талант може змінити громадянство.

Польська спортсменка Мария Жодзик сенсационно обошла Ярославу Магучіх на чемпіонаті світу.

футбол Кривбасс Кубок України ФК Чернігів
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
