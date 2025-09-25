Видео
Главная Спорт Криворожский Кривбасс дисквалифицирован из Кубка Украины

Криворожский Кривбасс дисквалифицирован из Кубка Украины

Дата публикации 25 сентября 2025 21:59
Кривбасс исключили из Кубка Украины из-за превышения лимита легионеров
Игроки "Кривбасса". Фото: "Кривбасс"

"Кривбасс" в 1/16 финала Кубка Украины в серии пенальти обыграл "Чернигов". Однако, после игры оказалось, что криворожане нарушили лимит на легионеров и выпустили на поле на одного легионера больше.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение о наказании для "Кривбасса".

Патрик Ван Леувен
Патрик Ван Леувен. Фото: "Кривбасс"

"Кривбасс" исключили из Кубка Украины

КДК УАФ принял решение об исключении криворожского клуба из розыгрыша Кубка Украины из-за нарушения регламента по количеству легионеров в матче.

В игре, которая завершилась ничьей 1:1 и победой "Кривбасса" в серии пенальти (3:1), команда Патрика ван Леувена превысила разрешенный лимит иностранных игроков — не более семи одновременно на поле.

В стартовом составе "Кривбасса" стало восемь легионеров, когда на 69-й минуте вместо Артура Микитишина вышел венесуэлец Карлос Парако. Через пять минут тренерский штаб заменил двух легионеров, Бар Лина и Карлоса Рохаса, на Владимира Виливальда и Александра Каменского, но это не спасло клуб от санкций.

КДК УАФ аннулировал результат матча, засчитав "Кривбассу" техническое поражение 0:3. Поэтому "Чернигов" из Первой лиги впервые прошел в 1/8 финала, установив клубный рекорд.

В 1/8 финала Кубка Украины остались "Динамо", "Шахтер", "Металлист 1925", "ЛНЗ" и "Рух" из УПЛ, "Виктория", "Феникс-Мариуполь", "Буковина", "Нива" Тернополь, "Агробизнес", "Ингулец", "Чернигов" из Первой лиги, "Лесное", "Нива" Винница и "Локомотив" из Второй лиги и любительский "Агротех".

Напомним, ранее стало известно, что юный украинский талант может сменить гражданство.

Польская спортсменка Мария Жодзик сенсационно обошла Ярославу Магучих на чемпионате мира.

футбол Кривбасс Кубок Украины ФК Чернигов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
