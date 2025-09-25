Кривбасс исключили из Кубка Украины из-за превышения лимита легионеров

Игроки "Кривбасса". Фото: "Кривбасс"

"Кривбасс" в 1/16 финала Кубка Украины в серии пенальти обыграл "Чернигов". Однако, после игры оказалось, что криворожане нарушили лимит на легионеров и выпустили на поле на одного легионера больше.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение о наказании для "Кривбасса".

Патрик Ван Леувен. Фото: "Кривбасс"

"Кривбасс" исключили из Кубка Украины

КДК УАФ принял решение об исключении криворожского клуба из розыгрыша Кубка Украины из-за нарушения регламента по количеству легионеров в матче.

В игре, которая завершилась ничьей 1:1 и победой "Кривбасса" в серии пенальти (3:1), команда Патрика ван Леувена превысила разрешенный лимит иностранных игроков — не более семи одновременно на поле.

В стартовом составе "Кривбасса" стало восемь легионеров, когда на 69-й минуте вместо Артура Микитишина вышел венесуэлец Карлос Парако. Через пять минут тренерский штаб заменил двух легионеров, Бар Лина и Карлоса Рохаса, на Владимира Виливальда и Александра Каменского, но это не спасло клуб от санкций.

КДК УАФ аннулировал результат матча, засчитав "Кривбассу" техническое поражение 0:3. Поэтому "Чернигов" из Первой лиги впервые прошел в 1/8 финала, установив клубный рекорд.

В 1/8 финала Кубка Украины остались "Динамо", "Шахтер", "Металлист 1925", "ЛНЗ" и "Рух" из УПЛ, "Виктория", "Феникс-Мариуполь", "Буковина", "Нива" Тернополь, "Агробизнес", "Ингулец", "Чернигов" из Первой лиги, "Лесное", "Нива" Винница и "Локомотив" из Второй лиги и любительский "Агротех".

