Кубок України — відомий розклад усіх матчів 1/8 фіналу

Кубок України — розклад усіх матчів 1/8 фіналу
Українські футбольні команди готуються до старту другого національного турніру. У середині цього тижня відбудуться матчі 1/8 Кубка України.
"Шахтарю" та "Динамо" дісталися складні суперники, повідомляє офіційний сайт УАФ.
У вівторок, 29 жовтня, розпочнеться перший матч 1/8 Кубка України. У рамках цієї стадії турніру відбудеться львівське дербі, "Рух" зіграє із "Карпатами".
Розклад усіх матчів 1/8 Кубка України
Київське "Динамо" зустрінеться з "Ворсклою", яку нещодавно очолив Юрій Максимов. Востаннє ці команди протистояли одна одній у Кубку України ще 2020 року.
Донецький "Шахтар" чекає на складний матч із "Зорею", яка спробує реабілітуватися в очах уболівальників за непереконливу гру в Прем'єр-ліги. Більшість матчів пройде в середу.
- Вівторок, 29.10, 18:00 "Рух" — "Карпати"
- Середа, 30.10, 12:00 "Пробій" — "Буковина"
- Середа, 30.10, 13:00 ЮКСА — "Олександрія"
- Середа, 30.10, 15:30 "Полісся" — "Кривбас"
- Середа, 30.10, 15:30 "Ворскла" — "Динамо"
- Середа, 30.10, 15:30 "Шахтар" — "Зоря"
- Середа, 30.10, 18:00 "Верес" — "Оболонь"
- Середа, 30.10, 18:00 "Вікторія" — ЛНЗ.
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