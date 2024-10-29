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Кубок України — розклад усіх матчів 1/8 фіналу

29 жовтня 2024 14:09
Станіслав Костюк - Редактор
Кубок України — відомий розклад усіх матчів 1/8 фіналу
Гравці "Шахтаря" із Кубком України-2023. Фото: пресслужба клубу
Станіслав Костюк - Редактор

Українські футбольні команди готуються до старту другого національного турніру. У середині цього тижня відбудуться матчі 1/8 Кубка України.

"Шахтарю" та "Динамо" дісталися складні суперники, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У вівторок, 29 жовтня, розпочнеться перший матч 1/8 Кубка України. У рамках цієї стадії турніру відбудеться львівське дербі, "Рух" зіграє із "Карпатами".

Динамо Київ
Гравці "Динамо" у матчі з "Ворсклою" у 2020 році. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Розклад усіх матчів 1/8 Кубка України

Київське "Динамо" зустрінеться з "Ворсклою", яку нещодавно очолив Юрій Максимов. Востаннє ці команди протистояли одна одній у Кубку України ще 2020 року.

Донецький "Шахтар" чекає на складний матч із "Зорею", яка спробує реабілітуватися в очах уболівальників за непереконливу гру в Прем'єр-ліги. Більшість матчів пройде в середу.

  • Вівторок, 29.10, 18:00 "Рух" — "Карпати"
  • Середа, 30.10, 12:00 "Пробій" — "Буковина"
  • Середа, 30.10, 13:00 ЮКСА — "Олександрія"
  • Середа, 30.10, 15:30 "Полісся" — "Кривбас"
  • Середа, 30.10, 15:30 "Ворскла" — "Динамо"
  • Середа, 30.10, 15:30 "Шахтар" — "Зоря"
  • Середа, 30.10, 18:00 "Верес" — "Оболонь"
  • Середа, 30.10, 18:00 "Вікторія" — ЛНЗ.

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