Кубок Украины — известно расписание всех матчей 1/8 финала

Кубок Украины — расписание всех матчей 1/8 финала
Украинские футбольные команды готовятся к старту второго национального турнира. В середине текущей недели пройдут матчи 1/8 Кубка Украины.
"Шахтеру" и "Динамо" достались сложные соперники, сообщает официальный сайт УАФ.
Во вторник, 29 октября, начнется первый матч 1/8 Кубка Украины. В рамках этой стадии турнира состоится львовское дерби, "Рух" сыграет с "Карпатами".
Расписание всех матчей 1/8 Кубка Украины
Киевское "Динамо" встретится с "Ворсклой", которую недавно возглавил Юрий Максимов. В последний раз эти команды противостояли друг другу в Кубка Украины еще в 2020 году.
Донецкий "Шахтер" ждет сложный матч с "Зарей", которая попытается реабилитироваться в глазах болельщиков за неубедительную игру в Премьер-лиги. Большая часть матчей пройдет в среду.
- Вторник, 29.10, 18:00 "Рух" — "Карпаты"
- Среда, 30.10, 12:00 "Пробий" — "Буковина"
- Среда, 30.10, 13:00 ЮКСА — "Александрия"
- Среда, 30.10, 15:30 "Полесье" — "Кривбасс"
- Среда, 30.10, 15:30 "Ворскла" — "Динамо"
- Среда, 30.10, 15:30 "Шахтер" — "Заря"
- Среда, 30.10, 18:00 "Верес" — "Оболонь"
- Среда, 30.10, 18:00 "Виктория" — ЛНЗ.
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