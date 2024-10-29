Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Кубок Украины — расписание всех матчей 1/8 финала arrow

Кубок Украины — расписание всех матчей 1/8 финала

29 октября 2024 14:09
Станислав Костюк - Редактор
Кубок Украины — известно расписание всех матчей 1/8 финала
Игроки "Шахтера" с Кубком Украины-2023. Фото: пресс-служба клуба
Станислав Костюк - Редактор

Украинские футбольные команды готовятся к старту второго национального турнира. В середине текущей недели пройдут матчи 1/8 Кубка Украины.

"Шахтеру" и "Динамо" достались сложные соперники, сообщает официальный сайт УАФ. 

Читайте также:

Во вторник, 29 октября, начнется первый матч 1/8 Кубка Украины. В рамках этой стадии турнира состоится львовское дерби, "Рух" сыграет с "Карпатами". 

Динамо Киев
Игроки "Динамо" в матче с "Ворсклой" в 2020 году. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Расписание всех матчей 1/8 Кубка Украины 

Киевское "Динамо" встретится с "Ворсклой", которую недавно возглавил Юрий Максимов. В последний раз эти команды противостояли друг другу в Кубка Украины еще в 2020 году. 

Донецкий "Шахтер" ждет сложный матч с "Зарей", которая попытается реабилитироваться в глазах болельщиков за неубедительную игру в Премьер-лиги. Большая часть матчей пройдет в среду. 

  • Вторник, 29.10, 18:00 "Рух" — "Карпаты"
  • Среда, 30.10, 12:00 "Пробий" — "Буковина"
  • Среда, 30.10, 13:00 ЮКСА — "Александрия"
  • Среда, 30.10, 15:30 "Полесье" — "Кривбасс"
  • Среда, 30.10, 15:30 "Ворскла" — "Динамо"
  • Среда, 30.10, 15:30 "Шахтер" — "Заря"
  • Среда, 30.10, 18:00 "Верес" — "Оболонь"
  • Среда, 30.10, 18:00 "Виктория" — ЛНЗ. 

Напомним, владелец "Полесья" Геннадий Буткевич рассказал об источнике финансирования житомирской команды.

Церемония вручения премии "Золотой мяч-2024" оказалась скандальной из-за поведения Винисиуса Жуниора. 

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко может быть продан "Эвертоном" уже ближайшей зимой. 

Кубок Украины Динамо футбол ФК Шахтер спорт Ворскла

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:34 Эксперт объяснил, чем грозит сокращение рождаемости в Украине

16:33 В одесской МСЭК новый глава — что о нем известно

16:32 Во Львове увеличилась статистика отравлений угарным газом

16:25 Оккупанты отправляют в штурмы заключенных с гепатитом, — ГУР

16:11 Международную федерацию фехтования возглавит российский олигарх

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

16:02 Рада приняла закон о соглашении со следствием — в чем особенность

15:58 Когда женщины-медики не могут быть мобилизованы

15:53 Румыния может начать сбивать дроны РФ — что для этого нужно

15:38 Синоптики предупредили киевлян о сильном ветре завтра

15:25 На какие категории ВВК делит всех военнообязанных

16:34 Эксперт объяснил, чем грозит сокращение рождаемости в Украине

16:33 В одесской МСЭК новый глава — что о нем известно

16:32 Во Львове увеличилась статистика отравлений угарным газом

16:25 Оккупанты отправляют в штурмы заключенных с гепатитом, — ГУР

16:11 Международную федерацию фехтования возглавит российский олигарх

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

16:02 Рада приняла закон о соглашении со следствием — в чем особенность

15:58 Когда женщины-медики не могут быть мобилизованы

15:53 Румыния может начать сбивать дроны РФ — что для этого нужно

15:38 Синоптики предупредили киевлян о сильном ветре завтра

15:25 На какие категории ВВК делит всех военнообязанных

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

Text

15:00 В селах Грузии "помогали" голосовать — Гончаренко объяснил как

Text

13:02 Зарплаты прокурорам и преследование РФ в Крыму — эфир День.LIVE

Text

12:48 Нардеп ответил, кто сейчас исполняет обязанности Костина

Text

10:15 Экономист назвал среднюю зарплату прокуроров в Украине

Text

10:11 Новые правила военного учета — юрист сказал, что изменится

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

09:18 Тысячу от Зеленского могут получить не все — какие нюансы

Text

08:35 Военный объяснил последствия переброски медиков в пехоту

Text

08:00 Усиление военного учета и выборы в Грузии — эфир Ранок.LIVE

28 октября 2024
Text

21:57 Саакашвили не имеет влияния на выборы в Грузии — эксперт

Text

21:52 Пресс-атташе Грузии в Украине отреагировал на результаты выборов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре