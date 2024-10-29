Кубок Украины — известно расписание всех матчей 1/8 финала

Игроки "Шахтера" с Кубком Украины-2023. Фото: пресс-служба клуба

Украинские футбольные команды готовятся к старту второго национального турнира. В середине текущей недели пройдут матчи 1/8 Кубка Украины.

"Шахтеру" и "Динамо" достались сложные соперники, сообщает официальный сайт УАФ.

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Во вторник, 29 октября, начнется первый матч 1/8 Кубка Украины. В рамках этой стадии турнира состоится львовское дерби, "Рух" сыграет с "Карпатами".

Игроки "Динамо" в матче с "Ворсклой" в 2020 году. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Расписание всех матчей 1/8 Кубка Украины

Киевское "Динамо" встретится с "Ворсклой", которую недавно возглавил Юрий Максимов. В последний раз эти команды противостояли друг другу в Кубка Украины еще в 2020 году.

Донецкий "Шахтер" ждет сложный матч с "Зарей", которая попытается реабилитироваться в глазах болельщиков за неубедительную игру в Премьер-лиги. Большая часть матчей пройдет в среду.

Вторник, 29.10, 18:00 "Рух" — "Карпаты"

Среда, 30.10, 12:00 "Пробий" — "Буковина"

Среда, 30.10, 13:00 ЮКСА — "Александрия"

Среда, 30.10, 15:30 "Полесье" — "Кривбасс"

Среда, 30.10, 15:30 "Ворскла" — "Динамо"

Среда, 30.10, 15:30 "Шахтер" — "Заря"

Среда, 30.10, 18:00 "Верес" — "Оболонь"

Среда, 30.10, 18:00 "Виктория" — ЛНЗ.

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