Україна
Кучер назвав причину для хвилювань перед грою Шахтаря в ЛК

Кучер назвав причину для хвилювань перед грою Шахтаря в ЛК

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 15:02
Кучер оцінив шанси Шахтаря в матчі з Абердином
Головний тренер Арда Туран. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецькому клубу належить провести перший матч у Лізі конференцій. На Британських островах суперником команди Арди Турана стане шотландський "Абердин", відомий своїм характером та традиційним стилем гри.

Цей поєдинок стане перевіркою для української команди, яка вперше виступає в третьому за значимістю єврокубку, повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

Перед зустріччю аналітики та експерти наголошували, що "гірники" об'єктивно виглядають фаворитом пари. Однак протистояння з шотландцями завжди несе елемент непередбачуваності: британські команди славляться фізичним футболом, високим темпом та акцентом на боротьбу.

Сергей Палкин и Дарио Срна
Сергій Палкін та Дарійо Срна спостерігають за тренуванням команди. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Окрема увага приділяється стандартним положенням та фланговим атакам, які традиційно є сильною стороною шотландських клубів. Саме до цього аспекту гри "Шахтарю" належить підготуватися особливо ретельно, щоб уникнути неприємностей біля власних воріт.

Виклик для команди Турана

Окремою темою став можливий вплив відходу Георгія Судакова, який продовжує кар'єру в "Бенфіці". Попри втрату одного з провідних виконавців, у "Шахтаря" залишається достатній набір гравців, здатних замінити лідера і зберегти рівень гри.

"Вважаю, що "Шахтар" має хороші шанси в цій зустрічі. Британський стиль гри завжди вимагає концентрації та сили, особливо в єдиноборствах. Важливо позбавити суперника його головної зброї - флангових подач і стандартів. Навіть без Судакова команда має достатній кадровий ресурс, щоб компенсувати його відсутність", — розповів Кучер.

Нагадаємо, у київському "Динамо" розповіли про джентльменську угоду з одним із лідерів команди.

Ми детально пояснили, ким є росіянин Матвій Сафонов, який став партнером Іллі Забарного по "ПСЖ".

спорт футбол ФК Шахтар Ліга Конференцій Олександр Кучер Арда Туран
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
