Кучер оцінив шанси Шахтаря в матчі з Абердином

Головний тренер Арда Туран. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецькому клубу належить провести перший матч у Лізі конференцій. На Британських островах суперником команди Арди Турана стане шотландський "Абердин", відомий своїм характером та традиційним стилем гри.

Цей поєдинок стане перевіркою для української команди, яка вперше виступає в третьому за значимістю єврокубку, повідомляє Sport.ua.

Перед зустріччю аналітики та експерти наголошували, що "гірники" об'єктивно виглядають фаворитом пари. Однак протистояння з шотландцями завжди несе елемент непередбачуваності: британські команди славляться фізичним футболом, високим темпом та акцентом на боротьбу.

Сергій Палкін та Дарійо Срна спостерігають за тренуванням команди. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Окрема увага приділяється стандартним положенням та фланговим атакам, які традиційно є сильною стороною шотландських клубів. Саме до цього аспекту гри "Шахтарю" належить підготуватися особливо ретельно, щоб уникнути неприємностей біля власних воріт.

Виклик для команди Турана

Окремою темою став можливий вплив відходу Георгія Судакова, який продовжує кар'єру в "Бенфіці". Попри втрату одного з провідних виконавців, у "Шахтаря" залишається достатній набір гравців, здатних замінити лідера і зберегти рівень гри.

"Вважаю, що "Шахтар" має хороші шанси в цій зустрічі. Британський стиль гри завжди вимагає концентрації та сили, особливо в єдиноборствах. Важливо позбавити суперника його головної зброї - флангових подач і стандартів. Навіть без Судакова команда має достатній кадровий ресурс, щоб компенсувати його відсутність", — розповів Кучер.

