Видео

Кучер назвал причину для волнений перед игрой Шахтера в ЛК

Кучер назвал причину для волнений перед игрой Шахтера в ЛК

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 15:02
Кучер оценил шансы Шахтера в матче с Абердином
Главный тренер Арда Туран. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецкому клубу предстоит провести первый матч в Лиге конференций. На Британских островах соперником команды Арды Турана станет шотландский "Абердин", известный своим характером и традиционным стилем игры.

Этот поединок станет проверкой для украинской команды, которая впервые выступает в третьем по значимости еврокубке, сообщает Sport.ua.

Читайте также:

Перед встречей аналитики и эксперты подчеркивали, что "горняки" объективно выглядят фаворитом пары. Однако противостояние с шотландцами всегда несет элемент непредсказуемости: британские команды славятся физическим футболом, высоким темпом и акцентом на борьбу. 

Сергей Палкин и Дарио Срна
Сергей Палкин и Дарио Срна наблюдают за тренировкой команды. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Отдельное внимание уделяется стандартным положениям и фланговым атакам, которые традиционно являются сильной стороной шотландских клубов. Именно к этому аспекту игры "Шахтеру" предстоит подготовиться особенно тщательно, чтобы избежать неприятностей у собственных ворот.

Вызов для команды Турана

Отдельной темой стало возможное влияние ухода Георгия Судакова, который продолжает карьеру в "Бенфике". Несмотря на потерю одного из ведущих исполнителей, у "Шахтера" остается достаточный набор игроков, способных заменить лидера и сохранить уровень игры.

"Считаю, что "Шахтер" имеет хорошие шансы в этой встрече. Британский стиль игры всегда требует концентрации и силы, особенно в единоборствах. Важно лишить соперника его главного оружия — фланговых подач и стандартов. Даже без Судакова команда располагает достаточным кадровым ресурсом, чтобы компенсировать его отсутствие", — рассказал Кучер.

спорт футбол ФК Шахтер Лига Конференций Александр Кучер Арда Туран
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
