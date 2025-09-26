Лос-Анджелес Лейкерс не хотів продовжувати контрант із Леброном

Леброн Джеймс з уболівальниками. Фото: instagram.com/kingjames/

Легендарний Леброн Джеймс визначився зі своїм майбутнім у "Лос-Анджелес Лейкерс". Американський баскетболіст скористався опцією продовження угоди з клубом на сезон-2025/2026.

Таким чином, він продовжить кар'єру вже у 23-му сезоні поспіль, повідомило північноамериканське видання Bleacher Report.

При цьому в новому чемпіонаті Леброн Джеймс уперше в історії гратиме на контракті, що закінчується, що створює особливу інтригу навколо його майбутнього.

Зірка розраховувала на продовження за схемою "1+1", але "Лейкерс" не зробили офіційної пропозиції. Це стало несподіваним поворотом, враховуючи вплив Джеймса на переговори і його роль у формуванні нових стандартів для гравців НБА.

Леброн Джеймс готується до нового сезону. Фото: instagram.com/kingjames/

Що відомо про ситуацію з Леброном

Клуб та баскетболіст поки не коментують деталі. У лізі вважають, що нинішнє рішення Леброна пов'язане з відсутністю альтернативних пропозицій і бажанням контролювати подальшу кар'єру.

Леброн Джеймс — чотириразовий чемпіон НБА, чотириразовий MVP регулярного сезону і дворазовий олімпійський чемпіон. Він посідає друге місце в історії ліги за набраними очками та продовжує вважатися символом цілої епохи баскетболу.

