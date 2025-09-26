Лос-Анджелес Лейкерс не хотел продлевать контрант с Леброном

Леброн Джеймс с болельщиками. Фото: instagram.com/kingjames/

Легендарный Леброн Джеймс определился со своим будущим в "Лос-Анджелес Лейкерс". Американский баскетболист воспользовался опцией продления соглашения с клубом на сезон-2025/2026.

Таким образом, он продолжит карьеру уже в 23-м сезоне подряд, сообщило североамериканское издание Bleacher Report.

Реклама

Читайте также:

При этом в новом чемпионате Леброн Джеймс впервые в истории будет играть на истекающем контракте, что создает особую интригу вокруг его будущего.

Звезда рассчитывала на продление по схеме "1+1", но "Лейкерс" не сделали официального предложения. Это стало неожиданным поворотом, учитывая влияние Джеймса на переговоры и его роль в формировании новых стандартов для игроков НБА.

Леброн Джеймс готовится к новому сезону. Фото: instagram.com/kingjames/

Что известно о ситуации с Леброном

Клуб и баскетболист пока не комментируют детали. В лиге считают, что нынешнее решение Леброна связано с отсутствием альтернативных предложений и желанием контролировать дальнейшую карьеру.

Леброн Джеймс — четырехкратный чемпион НБА, четырехкратный MVP регулярного сезона и двукратный олимпийский чемпион. Он занимает второе место в истории лиги по набранным очкам и продолжает считаться символом целой эпохи баскетбола.

Напомним, мы показали, как выглядит белорусская спортсменка Мария Жодзик, которая обыграла Ярославу Магучих на ЧМ-2025 по легкой атлетике.

Новозеландский боксер Джозеф Паркер готов заменить бой с Александром Усиком на поединок с другой звездой.