Бостон подписал контракт с украинцем Шульгой — он может дебютировать в НБА

Максим Шульга. Фото: instagram.com/maxshulga_/

"Бостон Селтикс" в Летней лиге НБА проверил украинского 23-летнего разыгрывающего Максима Шульгу. Ранее клуб выбрал игрока под 57-м номером драфта.

"Бостон" по итогам Летней лиги предложил Шульге двусторонний контракт, сообщает CelticsBlog.

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Максим Шульга. Фото: instagram.com/maxshulga_/

Шульга может не играть в НБА

В Летней лиге в Лас-Вегасе Шульга сыграл пять матчей, набирая в среднем пять очков, 3,8 передачи и допуская лишь 0,8 потери за игру.

После первых матчей тренер команды Мэтт Рейнольдс отметил стабильность украинца и его игру в защите.

"Он не теряет хладнокровия, всегда уравновешен, давит на мяч и организовывает игру", — сказал специалист.

Максим Шульга. Фото: instagram.com/maxshulga_/

Шульга, известный как плеймейкер, провел три года в Университете Юты, где был одноклубником центрового Селтикс Нимии Кветы, и два сезона в Вирджинии Commonwealth, набирая 10,1 очка и реализовывая 39,2% трехочковых за карьеру.

По двустороннему контракту Шульга заработает 636 435 долларов в дебютном сезоне, но проведет большую часть времени в фарм-клубе "Мейн Селтикс" в G-Лиге, где будет играть под руководством Фила Преси вместе с Хейденом Греем. При этом, он может сыграть до 50 матчей за основную команду "Бостона".

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