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Головна Спорт Клуб НБА запропонував контракт українському баскетболісту

Клуб НБА запропонував контракт українському баскетболісту

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 13:49
Бостон підписав контракт з українцем Шульгою — він може дебютувати в НБА
Максим Шульга. Фото: instagram.com/maxshulga_/

"Бостон Селтікс" в Літній лізі НБА перевірив українського 23-річного розігруючого Максима Шульгу. Раніше клуб вибрав гравця під 57-м номером драфту.

"Бостон" за підсумками Літньої ліги запропонував Шульзі двосторонній контракт, повідомляє CelticsBlog.

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Максим Шульга
Максим Шульга. Фото: instagram.com/maxshulga_/

Шульга може не грати в НБА

У Літній лізі в Лас-Вегасі Шульга зіграв п’ять матчів, набираючи в середньому п'ять очок, 3,8 передачі та допускаючи лише 0,8 втрати за гру.

Після перших матчів тренер команди Метт Рейнольдс відзначив стабільність українця та його гру в захисті.

"Він не втрачає холоднокровності, завжди врівноважений, тисне на м’яч і організовує гру", — сказав фахівець.

Максим Шульга
Максим Шульга. Фото: instagram.com/maxshulga_/

Шульга, відомий як плеймейкер, провів три роки в Університеті Юти, де був одноклубником центрового Селтікс Німії Квети, та два сезони у Вірджинії Commonwealth, набираючи 10,1 очка та реалізовуючи 39,2% триочкових за кар’єру.

За двостороннім контрактом Шульга заробить 636 435 доларів у дебютному сезоні, але проведе більшу частину часу в фарм-клубі "Мейн Селтікс" у G-Лізі, де гратиме під керівництвом Філа Пресі разом  Хейденом Греєм. При цьому, він може зіграти до 50 матчів за основну команду "Бостона".

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Баскетбол НБА українські легіонери (баскетбол) Бостон Селтікс Максим Шульга
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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