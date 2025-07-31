Бостон підписав контракт з українцем Шульгою — він може дебютувати в НБА

Максим Шульга. Фото: instagram.com/maxshulga_/

"Бостон Селтікс" в Літній лізі НБА перевірив українського 23-річного розігруючого Максима Шульгу. Раніше клуб вибрав гравця під 57-м номером драфту.

"Бостон" за підсумками Літньої ліги запропонував Шульзі двосторонній контракт, повідомляє CelticsBlog.

Реклама

Читайте також:

Максим Шульга. Фото: instagram.com/maxshulga_/

Шульга може не грати в НБА

У Літній лізі в Лас-Вегасі Шульга зіграв п’ять матчів, набираючи в середньому п'ять очок, 3,8 передачі та допускаючи лише 0,8 втрати за гру.

Після перших матчів тренер команди Метт Рейнольдс відзначив стабільність українця та його гру в захисті.

"Він не втрачає холоднокровності, завжди врівноважений, тисне на м’яч і організовує гру", — сказав фахівець.

Максим Шульга. Фото: instagram.com/maxshulga_/

Шульга, відомий як плеймейкер, провів три роки в Університеті Юти, де був одноклубником центрового Селтікс Німії Квети, та два сезони у Вірджинії Commonwealth, набираючи 10,1 очка та реалізовуючи 39,2% триочкових за кар’єру.

За двостороннім контрактом Шульга заробить 636 435 доларів у дебютному сезоні, але проведе більшу частину часу в фарм-клубі "Мейн Селтікс" у G-Лізі, де гратиме під керівництвом Філа Пресі разом Хейденом Греєм. При цьому, він може зіграти до 50 матчів за основну команду "Бостона".

Нагадаємо, австралійська стрибунка Нікола Оліслагерс розповіла, що зробила для того, щоб перемогти Ярославу Магучіх.

Українські уболівальники залишились без прапорів через дії грузинської поліції на чемпіонаті світу.

В третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" гратиме проти команди з Кіпру.

Наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола відреагував на ракетні атаки по Україні.