Касільяс прокоментував повернення Луніна в основу Реалу

Легенда Реала прокоментував повернення Луніна в основу
Голкіпер збірної України Андрій Лунін вийде в основі мадридського "Реала" у матчі проти каталонської "Барселони". Його конкурент Тібо Куртуа отримав нову травму.
Колишній воротар "Реала" Ікер Касільяс оцінив перспективи команди в "Ель Класико", повідомляє Diario AS.
Ікер Касільяс вважає, що шанси "Реал" та "Барселони" на перемогу в центральному матчі 11 туру іспанської Ла-Ліги рівні. Обидві команди набрали хороший хід і претендують на титул цього сезону.
Що Касільяс сказав про Луніна
Легендарний спортсмен не сумнівається у тому, що український воротар надійно зіграє у матчі з "Барселоною". Касільяс не переймається за позицію голкіпера у складі "Реала". Проте втрату через травму атакуючого гравця Родріго Ікер вважає серйозною проблемою.
"Виникла унікальна ситуація, оскільки обидві команди зіграють не з основними воротарями. І якщо загалом шанси суперників на перемогу рівні, то голкіпер "Реала" перевершує свого візаві з "Барселони". Лунін здатний провести фантастичний матч", — заявив Касільяс.
Матч "Реал" — "Барселона" відбудеться у суботу, 26 жовтня, о 22:00 за київським часом.
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