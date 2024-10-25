Касільяс прокоментував повернення Луніна в основу Реалу

Андрій Лунін літає на тренуваннях. Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкіпер збірної України Андрій Лунін вийде в основі мадридського "Реала" у матчі проти каталонської "Барселони". Його конкурент Тібо Куртуа отримав нову травму.

Колишній воротар "Реала" Ікер Касільяс оцінив перспективи команди в "Ель Класико", повідомляє Diario AS.

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Ікер Касільяс вважає, що шанси "Реал" та "Барселони" на перемогу в центральному матчі 11 туру іспанської Ла-Ліги рівні. Обидві команди набрали хороший хід і претендують на титул цього сезону.

Тібо Куртуа отримав нову травму Фото: instagram.com/realmadrid/

Що Касільяс сказав про Луніна

Легендарний спортсмен не сумнівається у тому, що український воротар надійно зіграє у матчі з "Барселоною". Касільяс не переймається за позицію голкіпера у складі "Реала". Проте втрату через травму атакуючого гравця Родріго Ікер вважає серйозною проблемою.

"Виникла унікальна ситуація, оскільки обидві команди зіграють не з основними воротарями. І якщо загалом шанси суперників на перемогу рівні, то голкіпер "Реала" перевершує свого візаві з "Барселони". Лунін здатний провести фантастичний матч", — заявив Касільяс.

Матч "Реал" — "Барселона" відбудеться у суботу, 26 жовтня, о 22:00 за київським часом.

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