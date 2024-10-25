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Легенда Реала прокомментировал возвращение Лунина в основу

25 октября 2024 17:01
Станислав Костюк - Редактор
Касильяс прокомментировал возвращение Лунина в основу Реала
Андрей Лунин летает на тренировках. Фото: instagram.com/realmadrid/
Станислав Костюк - Редактор

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин займет место в ворота мадридского "Реала" в матче против каталонской "Барселоны". Его конкурент Тибо Куртуа получил новую травму. 

Бывший вратарь "Реала" Икер Касильяс оценил перспективы команды в "Эль Класико", сообщает Diario AS

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Икер Касильяс считает, что шансы "Реал" и "Барселоны" на победу в центральном матче 11 тура испанской Ла Лиги равны. Обе команды набрали хороший ход и претендуют на титул в этом сезоне. 

Тибо Куртуа
Тибо Куртуа получил новую травму. Фото: instagram.com/realmadrid/

Что Касильяс сказал о Лунине 

Легендарный спортсмен не сомневается в том, что украинский вратарь надежно сыграет в матче с "Барселоной". Касильяс не беспокоится за позицию голкипера в составе "Реала". Однако потерю из-за травмы атакующего игрока Родриго Икер считает серьезной проблемой. 

"Возникла уникальная ситуация, поскольку обе команды сыграют не с основными вратарями. И если в целом шансы соперников на победу равны, то голкипер "Реала" превосходит своего визави из "Барселоны". Лунин способен провести фантастический матч", — заявил Касильяс. 

Матч "Реал" — "Барселона" состоится в субботу, 26 октября, в 22:00 по киевскому времени. 

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолия Трубин может присоединиться к одной из лучших команд Европы. 

А вратарь "Динамо" Руслан Нещерет попросил сделать подарок его невесте лидера "Ромы" Пауло Дибалу. 

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Реал Мадрид футбол Андрей Лунин Эль Классико спорт

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