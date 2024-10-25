Касильяс прокомментировал возвращение Лунина в основу Реала

Андрей Лунин летает на тренировках. Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин займет место в ворота мадридского "Реала" в матче против каталонской "Барселоны". Его конкурент Тибо Куртуа получил новую травму.

Бывший вратарь "Реала" Икер Касильяс оценил перспективы команды в "Эль Класико", сообщает Diario AS.

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Икер Касильяс считает, что шансы "Реал" и "Барселоны" на победу в центральном матче 11 тура испанской Ла Лиги равны. Обе команды набрали хороший ход и претендуют на титул в этом сезоне.

Тибо Куртуа получил новую травму. Фото: instagram.com/realmadrid/

Что Касильяс сказал о Лунине

Легендарный спортсмен не сомневается в том, что украинский вратарь надежно сыграет в матче с "Барселоной". Касильяс не беспокоится за позицию голкипера в составе "Реала". Однако потерю из-за травмы атакующего игрока Родриго Икер считает серьезной проблемой.

"Возникла уникальная ситуация, поскольку обе команды сыграют не с основными вратарями. И если в целом шансы соперников на победу равны, то голкипер "Реала" превосходит своего визави из "Барселоны". Лунин способен провести фантастический матч", — заявил Касильяс.

Матч "Реал" — "Барселона" состоится в субботу, 26 октября, в 22:00 по киевскому времени.

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