Рубен Бараха став новим головним тренером Валенсії

Наставник уже готує команду до виїзного поєдинку з "Хетафе"

Іспанський футбольний клуб "Валенсія" назвав ім'я нового головного тренера. Ним став відомий у минулому футболіст Рубен Бараха.

Молодий наставник зможе керувати грою команди вже у найближчому матчі, повідомляє офіційний сайт клубу.

Чи врятує Бараха "Валенсію"?

47-річний Рубен Бараха має врятувати "кажанів" від вильоту з елітного дивізіону. За підсумками 21 туру Прімери "Валенсія" здобула лише п'ять перемог за такої кількості поразок і набрала 20 очок. Команда розташувалася у зоні вильоту, але до рятівного 17 місця треба набрати одне очко.

Нещодавно колишній головний тренер "Валенсії" італієць Дженнаро Гаттузо розірвав із клубом контракт за взаємною згодою. Його не влаштувала відсутність посилення складу напередодні важливих із погляду боротьби за виживання матчів.

Повернення на "Месталью"

Щодо Рубена Барахи, останнім місцем його роботи була іспанська "Сарагоса". Також він працював з "Ельче", "Райо Вальєкано", хіхонським "Спортингом" та "Тенерифе". Він розпочав тренерську кар'єру у 2011 році, значних успіхів у роботі поки не досяг.

Рубен Бараха був відомим у 2000-х роках футболістом, виступав за збірну Іспанії. Більшу частину ігрової кар'єри він провів якраз у "Валенсії", разом з якою двічі вигравав чемпіонат Іспанії, Кубок країни, перемагав у Кубку УЄФА та Суперкубку УЄФА.

Нагадаємо, київське "Динамо" працює над посиленням лінії атаки. Керівництво клубу веде переговори щодо трансферу результативного африканського форварда.

Тим часом збірна України незабаром отримає нового головного тренера. Ним може стати не Сергій Ребров, а наставник полтавської "Ворскли" Віктор Скрипник.

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