Рубен Бараха стал новым главным тренером Валенсии

Легенда "Валенсии" возглавил родной клуб: должен спасти "летучих мышей" от вылета из Ла Лиги
Испанский футбольный клуб "Валенсия" назвал имя нового главного тренера. Им стал известный в прошлом футболист Рубен Бараха.
Молодой наставник сможет руководить игрой команды уже в ближайшем матче, сообщает официальный сайт клуба.
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Спасет ли Бараха "Валенсию"?
47-летний Рубен Бараха должен спасти "летучих мышей" от вылета из элитного дивизиона. По итогам 21 тура Примеры "Валенсия" одержала только пять побед при таком же количестве поражений и набрала 20 очков. Команда расположилась в зоне вылета, но до спасительного 17 места надо набрать одно очко.
Не так давно бывший главный тренер "Валенсии" итальянец Дженнаро Гаттузо расторг с клубом контракт по обоюдному согласию. Его не устроило отсутствие усиления состава накануне важных с точки зрения борьбы за выживание матчей.
Возвращение на "Месталью"
Что касается Рубена Барахи, последним местом его работы была испанская "Сарагоса". Также он работал с "Эльче", "Райо Вальекано", хихонским "Спортингом" и "Тенерифе". Он начал тренерскую карьеру в 2011 году, значительных успехов в работе пока не добился.
Рубен Бараха был известным в 2000-е годы футболистом, выступал за сборную Испании. Большую часть игровой карьеры он провел как раз в "Валенсии", вместе с которой дважды выигрывал чемпионат Испании, Кубок страны, побеждал в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА.
Напомним, киевское "Динамо" работает над усилением линии атаки. Руководство клуба ведет переговоры о трансфере результативного африканского форварда.
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