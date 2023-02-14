Рубен Бараха стал новым главным тренером Валенсии

Наставник уже готовит команду к выездному поединку с "Хетафе"

Испанский футбольный клуб "Валенсия" назвал имя нового главного тренера. Им стал известный в прошлом футболист Рубен Бараха.

Молодой наставник сможет руководить игрой команды уже в ближайшем матче, сообщает официальный сайт клуба.

Спасет ли Бараха "Валенсию"?

47-летний Рубен Бараха должен спасти "летучих мышей" от вылета из элитного дивизиона. По итогам 21 тура Примеры "Валенсия" одержала только пять побед при таком же количестве поражений и набрала 20 очков. Команда расположилась в зоне вылета, но до спасительного 17 места надо набрать одно очко.

Не так давно бывший главный тренер "Валенсии" итальянец Дженнаро Гаттузо расторг с клубом контракт по обоюдному согласию. Его не устроило отсутствие усиления состава накануне важных с точки зрения борьбы за выживание матчей.

Возвращение на "Месталью"

Что касается Рубена Барахи, последним местом его работы была испанская "Сарагоса". Также он работал с "Эльче", "Райо Вальекано", хихонским "Спортингом" и "Тенерифе". Он начал тренерскую карьеру в 2011 году, значительных успехов в работе пока не добился.

Рубен Бараха был известным в 2000-е годы футболистом, выступал за сборную Испании. Большую часть игровой карьеры он провел как раз в "Валенсии", вместе с которой дважды выигрывал чемпионат Испании, Кубок страны, побеждал в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА.

Напомним, киевское "Динамо" работает над усилением линии атаки. Руководство клуба ведет переговоры о трансфере результативного африканского форварда.

Тем временем сборная Украины скоро получит нового главного тренера. Им может стать не Сергей Ребров, а наставник полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник.

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