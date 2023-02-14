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Легенда "Валенсии" возглавил родной клуб: должен спасти "летучих мышей" от вылета из Ла Лиги

14 февраля 2023 18:24
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Рубен Бараха стал новым главным тренером Валенсии
Наставник уже готовит команду к выездному поединку с "Хетафе"
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Испанский футбольный клуб "Валенсия" назвал имя нового главного тренера. Им стал известный в прошлом футболист Рубен Бараха. 

Молодой наставник сможет руководить игрой команды уже в ближайшем матче, сообщает официальный сайт клуба. 

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Спасет ли Бараха "Валенсию"?

47-летний Рубен Бараха должен спасти "летучих мышей" от вылета из элитного дивизиона. По итогам 21 тура Примеры "Валенсия" одержала только пять побед при таком же количестве поражений и набрала 20 очков. Команда расположилась в зоне вылета, но до спасительного 17 места надо набрать одно очко. 

Рубен Бараха

Не так давно бывший главный тренер "Валенсии" итальянец Дженнаро Гаттузо расторг с клубом контракт по обоюдному согласию. Его не устроило отсутствие усиления состава накануне важных с точки зрения борьбы за выживание матчей. 

Возвращение на "Месталью"

Что касается Рубена Барахи, последним местом его работы была испанская "Сарагоса". Также он работал с "Эльче", "Райо Вальекано", хихонским "Спортингом" и "Тенерифе". Он начал тренерскую карьеру в 2011 году, значительных успехов в работе пока не добился. 

Рубен Бараха был известным в 2000-е годы футболистом, выступал за сборную Испании. Большую часть игровой карьеры он провел как раз в "Валенсии", вместе с которой дважды выигрывал чемпионат Испании, Кубок страны, побеждал в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА. 

Напомним, киевское "Динамо" работает над усилением линии атаки. Руководство клуба ведет переговоры о трансфере результативного африканского форварда. 

Тем временем сборная Украины скоро получит нового главного тренера. Им может стать не Сергей Ребров, а наставник полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник. 

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала автором нового рекорда сезона в мире. Спортсменка завоевала пятый титул в 2023 году в прыжках в высоту.

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