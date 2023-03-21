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Легендарна тенісистка Мартіна Навратілова розповіла, як перемогла онкологію

21 березня 2023 12:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тенісистка Мартіна Навратилова розповіла, як перемогла онкологію
Онкологія у відомої спортсменки перейшла до стадії ремісії
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відома у минулому чеська тенісистка Мартіна Навратилова розповіла про найважливішу перемогу у її житті.

Спортсменці довелося пройти курс хімієтерапії через рак горла та молочної залози, повідомляє TalkTV.

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Зараз онкологія у 66-річної Мартіни Навратілової перебуває в стадії ремісії, але ще недавно вона думала, що може не дожити до наступного Різдва.

Мартіна Навратілова перемогла рак

Що пережила колишня тенісистка?

У Навратілової діагностували рак горла після медичного обстеження. Вона знадобилася після скарг Мартіни на збільшений лімфатичний вузол на шиї. Спортсменка щодня проводила на хімієтерапії протягом кількох тижнів.

"Зараз лікарі кажуть, що рак відступив. Але коли я про нього дізналася, то кілька днів панікувала. Склала список речей, які хотіла зробити. Він був досить примітивним. Наприклад, я хотів їздити в автомобілі класу "люкс" в останній рік свого життя ", — розповіла Мартіна Навратілова.

Колишній тенісистці необхідно зробити опромінення правих грудей з метою профілактики. Але її життю більше нічого не загрожує. Час лікування від раку Навратилова називає найскладнішими тижнями у її житті.

Мартіна Навратілова завершила професійну тенісну кар'єру у 2006-му році. Вона виграла 167 турнірів у одиночному та 177 турнірів у парному розряді. Це абсолютний рекорд історії тенісу.

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