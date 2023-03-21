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Легендарная теннисистка Мартина Навратилова рассказал, как победила онкологию

21 марта 2023 12:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Теннисистка Мартина Навратилова рассказал, как победила онкологию
Онкология у известной спортсменки перешла в стадию ремиссии
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известная в прошлом чешская теннисистка Мартина Навратилова рассказала о самой важной победе в ее жизни.

Спортсменке пришлось пройти курс химиотерапии из-за рака горла и молочной железы, сообщает TalkTV.

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В настоящее время онкология у 66-летней Мартины Навратиловой находится в стадии ремиссии, но еще недавно она думала, что может не дожить до следующего Рождества. 

Мартина Навратилова победила рак

Что пережила бывшая теннисистка?

У Навратиловой диагностировали рак горла после медицинского обследования. Оно понадобилось после жалоб Мартины на увеличенный лимфатический узел на шее. Спортсменка каждый день проводила на химиотерапии в течение нескольких недель. 

"Сейчас врачи говорят, что рак отступил. Но когда я о нем узнала, то несколько дней паниковала. Составила список вещей, которые хотела сделать. Он был довольно примитивным. Например, я хотел ездить в автомобиле класса "люкс" в последний год своей жизни", — рассказала Мартина Навратилова. 

Бывшей теннисистке необходимо сделать облучение правой груди в целях профилактики. Но ее жизни больше ничего не угрожает. Время лечения от рака Навратилова называет самыми сложными неделями в ее жизни. 

Мартина Навратилова завершила профессиональную теннисную карьеру в 2006-м году. Она выиграла 167 турниров в одиночном и 177 турниров в парном разряде. Это абсолютный рекорд в истории тенниса.  

Напомним, футболисты киевского "Динамо" Сергей Сидорчук и Александр Караваев с нетерпением ждут встречи с Ильей Забарным на сборах национальной команды Украины. 

А полузащитник Руслан Малиновский разочаровал тренерский штаб "Марселя". Это произошло вскоре после того, как французская команда выкупила трансфер игрока у "Аталанты".

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