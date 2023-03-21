Теннисистка Мартина Навратилова рассказал, как победила онкологию

Онкология у известной спортсменки перешла в стадию ремиссии

Известная в прошлом чешская теннисистка Мартина Навратилова рассказала о самой важной победе в ее жизни.

Спортсменке пришлось пройти курс химиотерапии из-за рака горла и молочной железы, сообщает TalkTV.

В настоящее время онкология у 66-летней Мартины Навратиловой находится в стадии ремиссии, но еще недавно она думала, что может не дожить до следующего Рождества.

Что пережила бывшая теннисистка?

У Навратиловой диагностировали рак горла после медицинского обследования. Оно понадобилось после жалоб Мартины на увеличенный лимфатический узел на шее. Спортсменка каждый день проводила на химиотерапии в течение нескольких недель.

"Сейчас врачи говорят, что рак отступил. Но когда я о нем узнала, то несколько дней паниковала. Составила список вещей, которые хотела сделать. Он был довольно примитивным. Например, я хотел ездить в автомобиле класса "люкс" в последний год своей жизни", — рассказала Мартина Навратилова.

Бывшей теннисистке необходимо сделать облучение правой груди в целях профилактики. Но ее жизни больше ничего не угрожает. Время лечения от рака Навратилова называет самыми сложными неделями в ее жизни.

Мартина Навратилова завершила профессиональную теннисную карьеру в 2006-м году. Она выиграла 167 турниров в одиночном и 177 турниров в парном разряде. Это абсолютный рекорд в истории тенниса.

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