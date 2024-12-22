Усик Ф'юрі — Баффер порівняв Усика з машиною

Легендарний ринг-анонсер Майкл Баффер (зліва). Фото: instagram.com/realmichaelbuffer

Українець Олександр Усик вдруге переміг британця Тайсона Ф'юрі та залишив в себе титули чемпіона світу за версіями WBA, WBC та WBO. Весь боксерський світ реагує на другу перемогу українця.

Легендарний ринг-анонсер Майкл Баффер вважає, що другий бій був ближчим, ніж вказують судді у своїх записках, повідомляє BoxNation.

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На його думку, Ф'юрі непогано використовував свої габарити та розмах рук, але Усику це не завадило. При цьому, Баффер зайшов цікаве порівняння для українця.

З чим Баффер порівняв Усика

"У Тайсона хороші двійки. Озираючись назад, можливо, йому слід було частіше їх викидати. Він використовував свої габарити та розмах рук. Усик зараз немов машина, у нього просто велика батарея, яка ніколи не розряджається", – зазначив він.

Олександр Усик в ніч з 21 на 22 грудня вдруге переміг британця Тайсона Ф'юрі, перемогу українцю віддали всі троє суддів.

Після бою йому кинув виклик британець Даніель Дюбуа, Усик цей виклик прийняв.

Точної дати бою Усик — Дюбуа поки що немає. При цьому, українець заявив, що готовий знову битися за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Нагадаємо, вже можна подивитись відео з найкращими моментами реваншу Усик — Ф'юрі 2.

Тайсон Ф'юрі після другої поразки від Усика розповів, що планує робити в майбутньому.

Судді поєдинку Усик — Ф'юрі 2 показали свої записки під час бою, там є цікаві спостереження.